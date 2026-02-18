Nemzeti Sportrádió

Hódeszkában született meg az első kínai aranyérem

KARÁDI ZOLTÁNKARÁDI ZOLTÁN
2026.02.18. 13:02
Szu Ji-ming négy éve ezüstérmes volt slopestyle-ban, big airben pedig akkor aranyat, míg idén bronzot szerzett – ez tehát már a negyedik érme (Fotó: Getty Images)
A kínai Szu Ji-ming nyerte meg a férfi hódeszkások slopestyle versenyszámát a milánói-cortinai téli olimpián, megelőzve a japán Haszegava Taigát és az amerikai Jake Cantert.

A négy éve ebben a versenyszámban ezüstérmes kínai versenyző már az első sorozatban bemutatott gyakorlatára 82.41 pontot kapott, ami egyben a végső győzelmet is jelentette számára. Másodikra 79.90-et, harmadikra pedig 82.18-at érdemelt ki  ez utóbbival ugyancsak aranyérmes lett volna.

Haszegava is már az első sorozatban elfoglalta a második helyet, 0.28 ponttal elmaradva a big airben címvédőként idén bronzérmet szerző Szu Ji-mingtől. Canter viszont csak a harmadik sorozatban jött fel a harmadik helyre a tizedikről. 

Ez a kínai csapat első aranyérme a milánói-cortinai téli játékokon.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
HÓDESZKA
Férfi slopestyle
1. Szu Ji-ming (Kína) 82.41 pont
2. Haszegava Taiga (Japán) 82.13
3. Jake Canter (Egyesült Államok) 79.36
4. Marcus Kleveland (Norvégia) 78.96
5. Romain Allemand (Franciaország) 76.95
6. Redmond Gerard (Egyesült Államok) 76.60

 

