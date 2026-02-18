Hódeszkában született meg az első kínai aranyérem

A négy éve ebben a versenyszámban ezüstérmes kínai versenyző már az első sorozatban bemutatott gyakorlatára 82.41 pontot kapott, ami egyben a végső győzelmet is jelentette számára. Másodikra 79.90-et, harmadikra pedig 82.18-at érdemelt ki ez utóbbival ugyancsak aranyérmes lett volna.

Haszegava is már az első sorozatban elfoglalta a második helyet, 0.28 ponttal elmaradva a big airben címvédőként idén bronzérmet szerző Szu Ji-mingtől. Canter viszont csak a harmadik sorozatban jött fel a harmadik helyre a tizedikről.

Ez a kínai csapat első aranyérme a milánói-cortinai téli játékokon.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

HÓDESZKA

Férfi slopestyle

1. Szu Ji-ming (Kína) 82.41 pont

2. Haszegava Taiga (Japán) 82.13

3. Jake Canter (Egyesült Államok) 79.36

4. Marcus Kleveland (Norvégia) 78.96

5. Romain Allemand (Franciaország) 76.95

6. Redmond Gerard (Egyesült Államok) 76.60