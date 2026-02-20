Téli olimpia: Svájc a bronzérmes a férfi curlingeseknél

Svájc szerezte meg a bronzérmet a milánói-cortinai téli olimpia férfi curlingtornáján pénteken, miután 9–1-re legyőzte Norvégiát.
Svájc és a Ramsfjell unokatestvéreket – Magnust és Bendiket – is soraiban tudó Norvégia szerdai csoporttalálkozóján 10–4-es svájci siker született, és most is egyoldalú volt a csata.
Az alapszakaszt veretlenül megnyerő, tavalyi vb-ezüstérmes Svájc a második endben a norvégok óriási hibáját kihasználva hárompontos előnyre tett szert, majd ehhez még kettőt hozzátett a nyolcadik játékrészben, és innen már nem volt visszaút.
TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
CURLING
FÉRFIAK, bronzmeccs
Svájc–Norvégia 9–1
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik