Téli olimpia: Svájc a bronzérmes a férfi curlingeseknél

2026.02.20. 21:46
Fotó: Getty Images
Svájc szerezte meg a bronzérmet a milánói-cortinai téli olimpia férfi curlingtornáján pénteken, miután 9–1-re legyőzte Norvégiát.

Svájc és a Ramsfjell unokatestvéreket – Magnust és Bendiket – is soraiban tudó Norvégia szerdai csoporttalálkozóján 10–4-es svájci siker született, és most is egyoldalú volt a csata.

Az alapszakaszt veretlenül megnyerő, tavalyi vb-ezüstérmes Svájc a második endben a norvégok óriási hibáját kihasználva hárompontos előnyre tett szert, majd ehhez még kettőt hozzátett a nyolcadik játékrészben, és innen már nem volt visszaút.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
CURLING
FÉRFIAK, bronzmeccs
Svájc–Norvégia 9–1

 

téli olimpia 2026 téli olimpia curling
