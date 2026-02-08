Magabiztos francia siker a sílövők vegyes váltójában

Az első lövészet még nem rostálta meg a mezőnyt, a második után azonban a két favorit, a norvég Martin Uldal és a francia Éric Perrot el tudott szakadni a többiektől. A második embereknél azonban Quentin Fillon Maillet fekvő lövészetben hibázott, így Vetle Sjastad Christiansen, illetve a német Philipp Nawrath és az olasz Lukas Hofer került az élre, állóban azonban csak Nawrath maradt hibátlanul az élen.

A váltásig azonban Christiansen nem csak ledolgozta hátrányát, de 5 másodperccel meg is előzte riválisát. A franciák és az olaszok 20 másodperces hátránnyal következtek, amikor az első hölgyeken volt a sor.

Itt már az első fekvő sorozatban fordult a kocka: a német Vanessa Voigt került az élre, a franciák az olaszok és a két lövést is hibázó norvégok előtt, azonban az élmezőny 10 másodpercen belül maradt. Az álló sorozathoz Lou Jeanmonnot ért a legelőször, és nem is hibázott, de lassabban lőtt, mint a norvég Karoline Knotten, így gyakorlatilag együtt hagyták el a lőteret, de a többiek sem voltak óriási hátrányban. Jeanmonnot futásban leszakította a norvégot és 18 másodperces előnnyel váltotta Julia Simont.

Ő fekvőben hibátlanul lőtt, s így tartotta a különbséget riválisaival, és állóban sem rontott, ezzel nagy fölénnyel vezetett, pláne úgy, hogy az üldözők közül csak az olaszok maradtak hibátlanok, a németek egy, a norvégok két büntetőkörre kényszerültek. Az aranyérmet tehát a franciák szerezték meg a házigazda Olaszország és Németország előtt.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

SÍLÖVÉSZET

4x6 km-es vegyes váltó

1. Franciaország (Éric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot, Julia Simon) 1:04:15.5 óra (0 büntetőkör+7 lővőhiba)

2. Olaszország (Giacomel, Hofer, Wierer, Vittozzi) +25.8 mp hátrány (0+5)

3. Németország (Strelow, Nawrath, Voigt, Preuss) +1:05.3 perc hátrány (1+3)

4. Norvégia 1:37.2 (2+6)

5. Svédország +1:40.8 (2+7)

6. Finnország +1:56.5 (0+7)