Téli olimpia: a címvédő finnek a svédek legyőzésével javítottak a jégkorongtornán

Pénteken ebédidőben klasszikus északi csúcsrangadóval folytatódott a milánói-cortinai téli olimpiai játékok férfi jégkorongtornája: a B-csoportban a címvédő, de az első fordulóban a szlovákoktól váratlanul sima vereséget szenvedő Finnország Svédországgal mérkőzött, amely a nyitó fordulóban ha nehezen is, de legyőzte a házigazda Olaszországot – és egyébként a finnekhez hasonlóan egyáltalán nem mutatott meggyőző formát.

A két csapat összecsapása egyáltalán nem okozott csalódást, és némileg váratlanul indult, hiszen a szerdai nyitó napon az önmagukat csak kereső finnek az első harmad után kétgólos előnyben voltak, köszönhetően annak, hogy előbb az Ottawa Senatorsban légióskodó Nikolas Matinpalo, majd a Florida Pantherst erősítő Anton Lundell is bevette a svéd kaput.

A második játékrészben Svédország elkezdte volna a felzárkózást, a Buffalo Sabresben szereplő Rasmus Dahlin ugyanis szépített. Ám éppen akkor, amikor már érett az egyenlítés, a Los Angeles Kingst erősítő Joel Armia visszaállította a csapatok közti kétgólos különbséget, ráadásul úgy, hogy emberhátrányban volt csapata.

A záró harmadban a svédek elkeseredett rohamokat indítottak a szépítésért, de csak nagyon ritkán tudták igazán nagy nyomás alá helyezni ellenfelüket. Nem sikerült ez az utolsó két percben sem, amikor már kapus nélkül rohamoztak a sárga-kékek, sőt, 34 másodperccel a meccs vége előtt a Dallas Stars játékosa, Mikko Rantanen egy üres kapus góllal lezárta a mérkőzést. 4–1

A B-csoport másik mérkőzésén a házigazda Olaszország a szlovákok ellen is nagyon jól tartotta magát, de szoros összecsapás után 3–2-es vereséget szenvedett.

TÉLI OLIMPIA

JÉGKORONG

Férfiak, B-csoport, 2. forduló

Finnország–Svédország 4–1 (2–0, 1–1, 1–0)

Olaszország–Szlovákia 2–3 (0–0, 1–2, 1–1)

A csoport állása:

1. Szlovákia 6 pont

2. Finnország 3 pont

3. Svédország 3 pont

4. Olaszország 0 pont