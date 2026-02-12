Téli olimpia: az Egyesült Államok Lettország legyőzésével kezdett a férfi jégkorongtornán

Meglehetősen balszerencsés első harmadot produkált az Egyesült Államok Lettország ellen. Brady Tkachuk ugyan már a hatodik percben vezetést szerzett a tengerentúliaknak, de Renars Krastenbergs két perc múlva kiegyenlített. Bár az amerikaiak még kétszer bevették Elvis Merzlikins kapuját, de ezeket edzői challenge után elvették, ráadásul kétszer a kapuvasat is eltalálták.

A második harmadban viszont már belelendült az Egyesült Államok, Brock Nelson ismét megszerezte a vezetést, majd a harmad végén Tage Thompson növelte az előnyt, és még a 20 perc lejárta előtt Nelson egy újabb gyönyörű találattal szerezte meg a negyediket.

A lettek cseréltek a záró harmadra, de Arturs Silovsot is gyorsan felavatták az amerikaiak: egy lett botról éppen Auston Matthews elé pattant a korong, aki gyorsan reagált, és már négy gól volt az Egyesült Államok előnye. 5–1-es vezetésük után az amerikaiak visszavettek, de győzelmüket nem fenyegette veszély.

A német válogatott az NHL-sztár Leon Draisaitl révén már 23 másodperc után vezetést szerzett Dánia ellen, és bár a dánok egyenlítettek az első harmadban, Tim Stützle duplája után a németek szerezték meg a három pontot.

JÉGKORONG

FÉRFITORNA

C-csoport, 1. forduló

Németország–Dánia 3–1 (1–1, 2–0, 0–0)

Lettország–Egyesült Államok 1–5 (1–1, 0–3, 0–1)

A-csoport, 1. forduló

Csehország–Kanada 0–5 (0–1, 0–2, 0–2)

Svájc–Franciaország 4–0 (2–0, 0–0, 2–0)