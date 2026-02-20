Német aranyérem a szabadstílusú sízők női krosszversenyében

A svájci határhoz közel található Livignóban – amelyet "Kis Tibetnek" is becéznek - az időjárás korábban már okozott gondot az ötkarikás játékokon, ezúttal viszont kegyes volt a szabadstílusú sízőkhöz. A résztvevők a selejtezőben egyenként teljesítették a technikás, kanyargós, mintegy 1200 méter hosszú pályát, idejük alapján sorolták őket futamokba, amelyekben már négyen csúsztak le egyszerre és harcoltak a továbbjutásért.

A négy évvel ezelőtti négy érmes mindegyike ott volt a 31 induló között: a címvédő svéd Sandra Näslund, az akkor második kanadai Marielle Thompson, illetve a két bronzérmes, a svájci Fanny Smith és a német Daniela Maier is, akik versenybalesetben voltak érintettek és a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) döntése nyomán lettek egyformán harmadikok.

A selejtező legjobb idejét Maier síelte Näslundot két tizedmásodperccel megelőzve, míg a vb-címvédő Smith volt a harmadik a némettől bő egy másodperccel elmaradva.

A kieséses szakasz első köre bukást és meglepetést sem hozott, az esélyesek valamennyien gond nélkül jutott tovább. A következő, negyeddöntős forduló a favoritok többségének szintén nem okozott nehézséget, a Szocsiban aranyérmes, ám ezúttal visszafogottan síelő Marielle Thompson számára viszont a végállomást jelentette.

Az elődöntőt a négy évvel ezelőtti finálé résztvevői közül Maier, Näslund és Smith is sikerrel vette és egyaránt fináléba jutott, Thompson "megüresedett döntős helyére" pedig a francia Marielle Berger Sabbatel került.

A fináléban sem bukás, sem kétes szituáció nem volt ezúttal, Maier tökéletesen síelve lett olimpiai bajnok, Näslund pedig egy kisebb hiba miatt nem tudott a szám első címvédőjévé válni, mivel csak harmadikként ért célba. Smith két bronzérem után ezúttal a dobogó második fokára állhatott fel.

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

NŐI KROSSZ

1. Daniela Maier (Németország)

2. Fanny Smith (Svájc)

3. Sandra Näslund (Svédország)

4. Marielle Berger Sabbatel (Franciaország)

5. Talina Gantenbein (Svájc)

6. Jade Grillet Aubert (Franciaország)