A svédek és az amerikaiak vívják a döntőt curlingben

KARÁDI ZOLTÁNKARÁDI ZOLTÁN
2026.02.09. 20:16
Az amerikaiak a címvédő olaszokat ütötték el a fináléba kerülésétől (Fotó: Getty Images)
Lejátszották a vegyes párosok elődöntőjét a milánói-cortinai olimpián. Mindkét találkozó meglepetéssel ért véget.

Az egyik párban a címvédő olaszok és az amerikaiak csaptak össze, azok után, hogy délelőtt az alapszakaszban is megmérkőztek egymással és akkor az olaszok nyertek 7–6-ra. Az esti visszavágón viszont ugyancsak kiélezett meccsen az amerikaiak győztek 9–8-ra. 

A másik mérkőzésen még nagyobb meglepetés történt: az alapszakaszban mindössze egy meccset elveszítő britek kiütéses, 9–3-as vereséget szenvedtek el a svédektől. A meccs a 6. endben dőlt el, amelyet 3–3-as állásnál egy súlyos brit hibának köszönhetően 5–0-ra nyertek meg a skandinávok. A 8. endet már nem is játszották le.

Az aranyéremért tehát a svédek és az amerikaiak küzdenek majd, a házigazda olaszok és a bitek a bronzéremért csapnak össze kedden.

Curling, vegyes páros, elődöntő:
Svédország–Nagy-Britannia 9–3
Egyesült Államok–Olaszország 9–8

