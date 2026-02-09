A svédek és az amerikaiak vívják a döntőt curlingben

Az egyik párban a címvédő olaszok és az amerikaiak csaptak össze, azok után, hogy délelőtt az alapszakaszban is megmérkőztek egymással és akkor az olaszok nyertek 7–6-ra. Az esti visszavágón viszont ugyancsak kiélezett meccsen az amerikaiak győztek 9–8-ra.

A másik mérkőzésen még nagyobb meglepetés történt: az alapszakaszban mindössze egy meccset elveszítő britek kiütéses, 9–3-as vereséget szenvedtek el a svédektől. A meccs a 6. endben dőlt el, amelyet 3–3-as állásnál egy súlyos brit hibának köszönhetően 5–0-ra nyertek meg a skandinávok. A 8. endet már nem is játszották le.

Az aranyéremért tehát a svédek és az amerikaiak küzdenek majd, a házigazda olaszok és a bitek a bronzéremért csapnak össze kedden.

Curling, vegyes páros, elődöntő:

Svédország–Nagy-Britannia 9–3

Egyesült Államok–Olaszország 9–8