Téli olimpia: Svájc és Németország bejutott a nyolc közé a férfi jégkorongtornán

A papírformának megfelelően a svájci és a német csapat is bejutott a negyeddöntőbe a milánói téli olimpia férfi jégkorongtornáján.
A svájciak, tíz NHL-es játékossal a keretükben, 3–0-ra nyertek kedden a házigazda olaszok ellen, míg a németek a világ legjobban kereső hokisa, az egy góllal és két gólpasszal záró Leon Draisaitl vezérletével 5–1-re diadalmaskodtak a franciák felett.
A szerdai negyeddöntőben a németek a szlovákokkal, a svájciak pedig a címvédő finnekkel csapnak össze.
TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
JÉGKORONG
FÉRFIAK
A negyeddöntőbe jutásért
Németország–Franciaország 5–1
Svájc–Olaszország 3–0
Később
16.40: Csehország–Dánia
21.10: Svédország–Lettország
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik