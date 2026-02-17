Téli olimpia: Svájc és Németország bejutott a nyolc közé a férfi jégkorongtornán

A svájciak, tíz NHL-es játékossal a keretükben, 3–0-ra nyertek kedden a házigazda olaszok ellen, míg a németek a világ legjobban kereső hokisa, az egy góllal és két gólpasszal záró Leon Draisaitl vezérletével 5–1-re diadalmaskodtak a franciák felett.

A szerdai negyeddöntőben a németek a szlovákokkal, a svájciak pedig a címvédő finnekkel csapnak össze.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

JÉGKORONG

FÉRFIAK

A negyeddöntőbe jutásért

Németország–Franciaország 5–1

Svájc–Olaszország 3–0

Később

16.40: Csehország–Dánia

21.10: Svédország–Lettország