Téli olimpia: Svájc és Németország bejutott a nyolc közé a férfi jégkorongtornán

2026.02.17. 15:03
Svájc nem kegyelmezett a házigazdának (Fotó: Szabó Miklós)
téli olimpia jégkorong Milánó-Cortina 2026
A papírformának megfelelően a svájci és a német csapat is bejutott a negyeddöntőbe a milánói téli olimpia férfi jégkorongtornáján.

A svájciak, tíz NHL-es játékossal a keretükben, 3–0-ra nyertek kedden a házigazda olaszok ellen, míg a németek a világ legjobban kereső hokisa, az egy góllal és két gólpasszal záró Leon Draisaitl vezérletével 5–1-re diadalmaskodtak a franciák felett.

A szerdai negyeddöntőben a németek a szlovákokkal, a svájciak pedig a címvédő finnekkel csapnak össze.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
JÉGKORONG
FÉRFIAK
A negyeddöntőbe jutásért
Németország–Franciaország 5–1
Svájc–Olaszország 3–0
Később
16.40: Csehország–Dánia 
21.10: Svédország–Lettország

 

