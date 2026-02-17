A svédek is bejutottak a negyeddöntőbe a férfi jégkorongtornán
Az első harmad derekán Kempe korcsolyájáról pattant a lett kapuba a korong, majd 41 másodperc múlva Landeskog úgy volt eredményes, hogy a levegőből rúgta maga elé a pakkot. A 28. percben Forsberg kapott parádés átlós passzt Karlssontól, és nem hibázott.
A meccs derekán Tralmaks ugyan szépített kipattanóból, ám Zibanejad a záró harmad elején szép kombináció végén mattolta Merzlikinst, később pedig Nylander parádés cselek végén emelt a hálóba.
A detroiti Raymond három gólpasszt jegyzett.
A svédekre a szerdai negyeddöntőben az amerikaiak várnak.
TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
JÉGKORONG
Férfi torna, rájátszás
Svédország–Lettország 5–1 (2–0, 1–1, 2–0)
Korábban
Németország–Franciaország 5–1
Svájc–Olaszország 3–0
Csehország–Dánia 3–2
A szerdai negyeddöntőben
12.10: Szlovákia–Németország
16.40: Kanada–Csehország
18.10: Finnország–Svájc
21.10: Egyesült Államok–Svédország
(MTI)