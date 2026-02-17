Nemzeti Sportrádió

A svédek is bejutottak a negyeddöntőbe a férfi jégkorongtornán

2026.02.17. 23:47
A svéd válogatott 5–1-re legyőzte a lett csapatot és bejutott a szerdai negyeddöntőbe a milánói téli olimpia férfi jégkorongtornáján.

 

Az első harmad derekán Kempe korcsolyájáról pattant a lett kapuba a korong, majd 41 másodperc múlva Landeskog úgy volt eredményes, hogy a levegőből rúgta maga elé a pakkot. A 28. percben Forsberg kapott parádés átlós passzt Karlssontól, és nem hibázott.

A meccs derekán Tralmaks ugyan szépített kipattanóból, ám Zibanejad a záró harmad elején szép kombináció végén mattolta Merzlikinst, később pedig Nylander parádés cselek végén emelt a hálóba.

A detroiti Raymond három gólpasszt jegyzett.

A svédekre a szerdai negyeddöntőben az amerikaiak várnak.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
JÉGKORONG
Férfi torna, rájátszás
Svédország–Lettország 5–1 (2–0, 1–1, 2–0)

Korábban
Németország–Franciaország 5–1
Svájc–Olaszország 3–0
Csehország–Dánia 3–2

A szerdai negyeddöntőben
12.10: Szlovákia–Németország
16.40: Kanada–Csehország
18.10: Finnország–Svájc
21.10: Egyesült Államok–Svédország

(MTI)

 

