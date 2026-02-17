A svédek is bejutottak a negyeddöntőbe a férfi jégkorongtornán

Az első harmad derekán Kempe korcsolyájáról pattant a lett kapuba a korong, majd 41 másodperc múlva Landeskog úgy volt eredményes, hogy a levegőből rúgta maga elé a pakkot. A 28. percben Forsberg kapott parádés átlós passzt Karlssontól, és nem hibázott.

A meccs derekán Tralmaks ugyan szépített kipattanóból, ám Zibanejad a záró harmad elején szép kombináció végén mattolta Merzlikinst, később pedig Nylander parádés cselek végén emelt a hálóba.

A detroiti Raymond három gólpasszt jegyzett.

A svédekre a szerdai negyeddöntőben az amerikaiak várnak.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

JÉGKORONG

Férfi torna, rájátszás

Svédország–Lettország 5–1 (2–0, 1–1, 2–0)

Korábban

Németország–Franciaország 5–1

Svájc–Olaszország 3–0

Csehország–Dánia 3–2

A szerdai negyeddöntőben

12.10: Szlovákia–Németország

16.40: Kanada–Csehország

18.10: Finnország–Svájc

21.10: Egyesült Államok–Svédország

(MTI)