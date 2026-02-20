Mindössze hat század döntött az aranyról női gyorskorcsolya 1500 méteren
Antoinette Rijpma-de Jong győzelmével ért véget gyorskorcsolyában a nők 1500 méteres száma a téli olimpián. A holland hat századdal bizonyult gyorsabbnak a második helyen végző norvég Ragne Wiklundnál.
Rijpma-de Jong korábban kétszeres olimpia ezüstérmes és háromszoros bronzémes volt. Ezen a távon 2022-ban Pekingben a harmadik volt. Most 30 évesen élete első aranyérmét is megszerezte.
Érdekesség, hogy az első párban szereplő, 500 méteren aranyérmes, 1000 méteres ezüstérmes Femke Kok 1:54.79-es idejével egészen a 10. párig vezetett, és végül az ötödik helyen végzett.
TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
GYORSKORCSOLYA
Női 1500 méter, döntő
1. Antoinette Rijpma-de Jong (Hollandia) 1:54.09
2. Ragne Wiklund (Norvégia) +0.06
3. Valerie Maltais (Kanada) +0.31
4. Brittany Bowe (Egyesült Államok) +0.61
5. Femke Kok (Hollandia) +0.70
6. Takagi Miho (Japán) +0.77
