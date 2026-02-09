Nemzeti Sportrádió

A vb- után az olimpiai aranyat is megszerezte a japán hódeszkás

2026.02.09. 21:28
Murasze Kokomo az utolsó ugrásával került az élre (Fotó: Getty Images)
téli olimpia olimpia Milánó-Cortina 2026 Murasze Kokomo téli olimpia 2022 hódeszka
Befejeződött a hódeszkások női big air versenyszáma a milánói-cortinai téli olimpián. A győzelmet a japán Murasze Kokomo szerezte meg az új-zélandi Zoi Sadowski-Synnott és a dél-koreai Ju Szüng Jün előtt.

Az első sorozatot követően Murasze vezetett a nap legponterősebb ugrásával (89.75), ám a második gyakorlata nem sikerült tökéletesre, így akkor a kétszer is jót ugró Ju Szüng Jün állt az élre. Az utolsó sorozatban azonban Murasze és az elsőben rontó Sadowski-Synnott is nagyot javított, míg ekkor a dél-koreai hibázott.

A pekingi olimpián bronzérmes Murasze tavalyi világbajnoki címe után nyerte meg az olimpiai aranyat. Sadowski-Synnott négy évvel ezelőtt ebben a számban ezüstérmes, slopestyle-ban viszont olimpiai bajnok volt. A címvédő osztrák Anna Gasser ezúttal csak a nyolcadik helyen zárt, miután a háromból az első két ugrását is elrontotta.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
HÓDESZKA
Női big air
1. Murasze Kokomo (Japán) 179.00
2. Zoi Sadowski-Synnott (Új-Zéland) 172.25
3. Ju Szüng Jün (Dél-Korea) 171.00
4. Mia Brookes (Nagy-Britannia) 159.50
5. Csang Hsziao-nan (Kína) 144.50
6. Szuzuki Momo (Japán) 136.25

 

