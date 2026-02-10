Nemzeti Sportrádió

Büki Ádám nem jutott tovább férfi sprintben sífutásban a téli olimpián

R. P.R. P.
2026.02.10. 10:27
null
Büki Ádám (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia 2026 magyar csapat Milánó-Cortina 2026 sífutás téli olimpia Büki Ádám
Büki Ádám a 90. helyen végzett a férfi sprintfutók versenyének selejtezőjében a milánói-cortinai téli olimpián, ezzel nem jutott tovább a negyeddöntőbe.

A továbbjutáshoz a legjobb 30-ba kellett volna bekerülni.

Fél távnál a 91. legjobb idő volt Bükié, de a táv második felében egy helyet javított, és végül 90. pozícióban zárt 4:02.02-es idővel.

A legutolsó, még továbbjutást jelentő idő 3:18.73 volt.

„Sajnos nem olvadt meg annyira a hó, amennyire vártam, és ez megnehezítette a dolgomat – mondta Büki az M4 Sportnak. – Ezzel együtt jó élmény volt, nincs olyan verseny, amely rosszat ad. Élveztem a versenyzést. Van még egy-két napom a következő szereplésig, próbálok regenerálódni.”

A keddi versenynap történéseiről ide kattintva olvashat.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
SÍFUTÁS
Férfi klasszikus stílusú sprint, selejtező
90. Büki Ádám 4:02.02

 

téli olimpia 2026 magyar csapat Milánó-Cortina 2026 sífutás téli olimpia Büki Ádám
Legfrissebb hírek

Téli olimpia: Johnson a női csapatkombinációs lesiklást is megnyerte

Téli olimpia 2026
1 órája

Nem jutott elődöntőbe a magyar vegyes váltó rövid pályás gyorskorcsolyában a téli olimpián

Téli olimpia 2026
1 órája

A rövid pályás gyorskorcsolyázó Moon Wonjun negyeddöntős 1000 méteren a téli olimpián

Téli olimpia 2026
1 órája

Nem sikerült a továbbjutás Végi Diána Laurának 500 méteren

Téli olimpia 2026
2 órája

A sífutó Pónya Sára tíz embert megelőzött a selejtezőben a nők sprintversenyében a téli olimpián

Téli olimpia 2026
3 órája

Téli olimpia: rövid pályás gyorskorcsolyázóink közül egyedül Moon Wonjun jutott tovább – infóközpont

Téli olimpia 2026
4 órája

Vezetnek a franciák a ritmustánc után jégtáncban a téli olimpián

Téli olimpia 2026
13 órája

Kanada legyőzte a cseheket, de elvesztette kapitányát

Téli olimpia 2026
13 órája
Ezek is érdekelhetik