Büki Ádám nem jutott tovább férfi sprintben sífutásban a téli olimpián
Büki Ádám a 90. helyen végzett a férfi sprintfutók versenyének selejtezőjében a milánói-cortinai téli olimpián, ezzel nem jutott tovább a negyeddöntőbe.
A továbbjutáshoz a legjobb 30-ba kellett volna bekerülni.
Fél távnál a 91. legjobb idő volt Bükié, de a táv második felében egy helyet javított, és végül 90. pozícióban zárt 4:02.02-es idővel.
A legutolsó, még továbbjutást jelentő idő 3:18.73 volt.
„Sajnos nem olvadt meg annyira a hó, amennyire vártam, és ez megnehezítette a dolgomat – mondta Büki az M4 Sportnak. – Ezzel együtt jó élmény volt, nincs olyan verseny, amely rosszat ad. Élveztem a versenyzést. Van még egy-két napom a következő szereplésig, próbálok regenerálódni.”
TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
SÍFUTÁS
Férfi klasszikus stílusú sprint, selejtező
90. Büki Ádám 4:02.02
