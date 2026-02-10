Büki Ádám nem jutott tovább férfi sprintben sífutásban a téli olimpián

A továbbjutáshoz a legjobb 30-ba kellett volna bekerülni.

Fél távnál a 91. legjobb idő volt Bükié, de a táv második felében egy helyet javított, és végül 90. pozícióban zárt 4:02.02-es idővel.

A legutolsó, még továbbjutást jelentő idő 3:18.73 volt.

„Sajnos nem olvadt meg annyira a hó, amennyire vártam, és ez megnehezítette a dolgomat – mondta Büki az M4 Sportnak. – Ezzel együtt jó élmény volt, nincs olyan verseny, amely rosszat ad. Élveztem a versenyzést. Van még egy-két napom a következő szereplésig, próbálok regenerálódni.”

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

SÍFUTÁS

Férfi klasszikus stílusú sprint, selejtező

90. Büki Ádám 4:02.02