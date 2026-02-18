Moon Wonjun bemozdult a rajtnál, ezért kizárták az 500 méter negyeddöntőjében – videó

Moon Wonjun a negyeddöntő első futamában kapott helyet, a második pályára sorolták be. Sajnos a rajtnál bemozdult, ezért rögtön ki is zárták a további küzdelmekből. Így Moon Wonjun érdemi versenyzés nélkül fejezte be a negyeddöntős szakaszt.

A címvédő, korábban magyar színeket képviselő Liu Shaoang viszont folytathatja az elődöntőben, miután második lett a második futamban.

Futamonként a legjobb kettő egyből bejutott az elődöntőbe, de ugyanitt folytathatta a két legjobb időt elérő harmadik is.

A FORUM DI MILANO újfent ünnepi díszbe öltözött – ezen a napon a rövid pályás gyorskorcsolyázók kedvéért, akik osztoznak a jégen a műkorcsolyázókkal. A férfiak 500 méteres számában a negyeddöntőtől a döntőig jutott el a mezőny ezen az estén, és a női váltók is lefutották előbb a B-, majd az A-döntőt.

A magyar csapat a férfiversenyben volt érdekelve – Moon Wonjun révén.

Nem ez az ő távja. Tudta mindenki, tudta ő is. Moon Wonjun azonban azzal is tökéletesen tisztában volt, hogy egyéniben ez az utolsó esélye, és ezért hajlandó volt kockázatot is vállalni. Feltenni mindent egy lapra a negyeddöntőben.

A jól sikerült előfutamának köszönhetően a második rajthelyről indult az első negyeddöntős csoportban – mellette az egyesen az olimpiai és négyszeres világbajnok kanadai Steven Dubois, a másik oldalán a hármason a kazah Denisz Nikisa kétszeres világbajnoki ezüstérmes. Minden futamban öt versenyző – az első kettő automatikusan továbbjut, a legjobb két harmadik pedig akkor, ha nincs szabálytalanság miatti továbbjuttatás.

A továbbjutó pozíciók valamelyikének megszerzése volt a cél, és Moon Wonjun mindenkinél jobban tudta ezt.

Két számon már túl volt, tehát az „elsőbálozók” lámpaláza elvileg már a múlté. Néhány napja ezer méteren jó versenyt vívott, szupergyors volt (a harmadik leggyorsabb az egész negyeddöntőt tekintve), mégsem jutott tovább. Mert célfotóval az ellenfelét ítélték másodiknak a futamában. Nagyon sportszerű volt: nem emlegetett balszerencsét, csak magát hibáztatta. Azt mondta, nem kellett volna hagynia, hogy másoktól függjön a sorsa, be kellett volna jönnie másodiknak.

Ezerötszáz méteren követte a taktikát, és jó formában is érezte magát, de amikor Hvang elment mellette, azonnal megpróbálta visszaelőzni, amitől kibillent. A mezőny többi tagja pedig kihasználta az alkalmat. Csalódott volt, ennél sokkal-sokkal jobb eredményt szeretett volna elérni. Rengeteg támogatást kapott a stábtól, sok kedves üzenetet a magyar szurkolóktól, szeretett volna valamit visszaadni. Ezen a távon nem sikerült.

De hátra volt még egy, az 500 méter, amelynek szerdán jött el a napja. (Itt nyilván az egyéni szereplésről beszélünk, hiszen természetesen hátra van még a férfiváltó B-döntője is pénteken.)

Egy futam vagy három? Ez volt a kérdés szerdán, hiszen ha a negyeddöntőben kiesik, búcsúzik, ha viszont továbbjut, fut egy elődöntőt, majd pedig B- vagy A-döntőt. És akkor karnyújtásnyi távolságra van a pontszerzés.

Rajt. Moon a kettes rajthelyről meglódult, elképesztő elszántsággal a szemében. De csak két lépést tett meg. Visszalőtték a rajtot, ő pedig lehajtott fejjel sétált kifelé a jégről. Kiugrott a rajtnál, emiatt kizárták. Ennyi volt.

A csalódás hirtelen feldolgozhatatlan, pedig ez benne van a sportban, a rövid pályás gyorskorcsolyában pedig különösen. Moon pedig a versenytársaival ellentétben újonc, akinek az 500 méter nem a fő száma. „Úgy tűnt, nyomasztja a gondolat, hogy ha nem rajtol jól és nem szerez pozíciót, nehéz versenyre számíthat, és szinte lehetetlen a továbbjutás” – ezek Li Csul-von, a versenyző koreai edzőjének szavai.

A fájdalom nyilván érthető, viszont a lehető leggyorsabban fel kell dolgozni, mert Moon Wonjunra nagyon nagy szükség van pénteken, amikor a férfiváltónk a B-döntőben méreti meg magát.