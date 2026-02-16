Téli olimpia: Végi a negyeddöntőben búcsúzott 1000 méteren rövid pályás gyorskorcsolyában

A 19 éves magyar sportolótól az is szép eredmény volt, hogy egyéni legjobbjával továbbjutott a szombati selejtezőből, a legjobb húsz között viszont már igazi világklasszisokkal mérte össze a tudását és gyorsaságát. Az ötfős futamában ott volt az 500 méter holland olimpiai bajnoka, Xandra Velzeboer mellett a táv 2024-es amerikai világbajnoka, Kristen Santos-Griswold, továbbá két dél-koreai rivális, köztük Kim Gilli, aki már szintén volt világbajnok, 1000-en pedig vb-ezüstje van két évvel ezelőttről.

Végi a rajt előtt még kiintett a magyar szurkolóknak, aztán a startot követően a harmadik pozícióban kezdte a körözést, de fokozatosan hátracsúszott az utolsó helyre. A hajrában visszaelőzte a gyengébbik és teljesen elfáradó dél-koreai versenyzőt, de ennél többre már nem volt esélye, mert közben a három favorit ellépett, így a magyar korcsolyázó futamnegyedikként búcsúzott.

„Megcsináltam, amit megbeszéltünk előzetesen, bár ezúttal is előzhettem volna kicsit hamarabb – mondta el Végi. – Igazi klasszisokkal futottam megint, már az őszi world tour-sorozatban is azt éreztem, mindjárt elsírom magam, hiszen a világ legjobbjaival versenyezhetek. Ez hatalmas élmény, mindig feldob, fel is szabadít, szerencsére a jégen már nem az jár a fejemben, milyen jók a többiek, hanem az, hogy mindenkit meg lehet verni. Mentálisan egyre erősebb vagyok, fizikailag kell még fejlődnöm, hogy tudjak is igazán versenyezni a legjobbakkal.”