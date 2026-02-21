Nemzeti Sportrádió

Kettős francia siker a sílövők tömegrajtos versenyében

2026.02.21. 15:04
Océane Michelon a váltó után másodszor is olimpiai bajnok lett (Fotó: Getty Images)
A francia Océane Michelon nyerte a női sílövők 12.5 km-es tömegrajtos versenyét a milánói-cortinai téli olimpián, megelőzve honfitársát, Julia Simont és a cseh Tereza Vobornikovát.

A harmadik lövészet rostálta meg először igazán a mezőnyt, addig a kétszer is hibátlan francia Julia Simon vezetésével haladt a főmezőny, ám az eddig három aranynál tartó versenyző ott hibázott egyet. Mondjuk a franciáknak így sem kellett aggódniuk, mert ekkor az első sorozatban rontó, de hátrányát ledolgozó Océane Michelon vette át az első helyet, a svéd Elvira Öberg és a bolgár Lora Hrisztova előtt.

Hármójukat azonban a német Vanessa Voigt, a cseh Tereza Voborniková és a svéd Anna Magnusson is utolérte a szakadó hóesésben. Közülük Voborniková és Magnusson maradtak hibátlanok, de tapadt rájuk a felzárkózó Simon és az egyet rontó Michelon is. Voborniková sokáig tartotta az első helyet, de a Michelon az utolsó kilométeren utolérte, az emelkedőnek felfelé pedig meg is előzte. Micheloné lett az arany, az ezüst pedig Simoné, aki a stadionban hajrázta le a cseh riválisát. 

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
SÍLÖVÉSZET
Női 12.5 km-es tömegrajtos verseny
1. Océane Michelon (Franciaország) 37:18.1 perc (2 lövőhiba)
2. Julia Simon (Svédország) +6.6 mp hátrány (1)
3. Tereza Voborniková (Csehország) +7.4 (1)
4. Anna Magnusson (Svédország) +26.6 (0)
5. Dorothea Wierer (Olaszország) +30.0 (2)
6. Elvira Öberg (Svédország) +31.9 (1)

 

Ezek is érdekelhetik