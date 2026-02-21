Nemzeti Sportrádió

Nem jutott döntőbe Kim Minseok a tömegrajtos versenyben

2026.02.21. 15:42
null
A magyar versenyező a 25. helyen zárta a tömegrajtos versenyszámot (Fotó: Szabó Miklós)
Szombaton rendezték a gyorskorcsolyázók tömegrajtos versenyének elődöntőjét. A magyar színeket képviselő Kim Minseoknak nem sikerült kiharcolnia a döntőbe jutást. A magyar versenyzők ezzel befejezték szereplésüket a milánói-cortinai téli olimpián.

A férfiak elődöntőjének második futamában indult a magyar színeket képviselő Kim Minseok. A 15 résztvevő közül az első nyolc között kellett végezni a döntőbe jutáshoz. Kim a mezőny második felében haladt a táv első felében, a második részhajránál kezdett feljebb zárkózni. A táv háromnegyedénél már eléggé szétszakadt a mezőny, s bár több esés is volt, Kim Min Seok végül a 12. helyen ért célba, így nem jutott a döntőbe. Összesítésben a 25. helyen zárt.

A magyar versenyzők ezzel befejezték szereplésüket a téli olimpián, a szombat este 20 órakor kezdődő műkorcsolya gálán azonban még részt vesz az olimpiai negyedik helyezett Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei, akik a vasárnapi záró ünnepségen viszik majd a magyar zászlót.

 

Ezek is érdekelhetik