Nem jutott döntőbe Kim Minseok a tömegrajtos versenyben

A férfiak elődöntőjének második futamában indult a magyar színeket képviselő Kim Minseok. A 15 résztvevő közül az első nyolc között kellett végezni a döntőbe jutáshoz. Kim a mezőny második felében haladt a táv első felében, a második részhajránál kezdett feljebb zárkózni. A táv háromnegyedénél már eléggé szétszakadt a mezőny, s bár több esés is volt, Kim Min Seok végül a 12. helyen ért célba, így nem jutott a döntőbe. Összesítésben a 25. helyen zárt.

A magyar versenyzők ezzel befejezték szereplésüket a téli olimpián, a szombat este 20 órakor kezdődő műkorcsolya gálán azonban még részt vesz az olimpiai negyedik helyezett Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei, akik a vasárnapi záró ünnepségen viszik majd a magyar zászlót.