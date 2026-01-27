Téli olimpia 2026, férfi jégkorongtorna – adatbank
A 2026-os téli olimpia teljes adatbankja ide kattintva érhető el.
A férfiak jégkorongtornáján 12 csapat vesz részt. Három négyes csoportot alakítottak ki. A kvartetteken belül minden csapat egyszer játszik a másik három együttessel. A három csoportgyőztes és a legjobb csoportmásodik egyből bejut a negyeddöntőbe. A maradék nyolc csapat rájátszásban dönti el, hogy melyik négy jusson be a legjobb nyolc közé.
A rendes játékidőben aratott győzelemért 3 pont, a hosszabbításban vagy a szétlövésben kivívott győzelemért 2 pont jár. A hosszabbításban vagy a szétlövésben elszenvedett vereségért 1 pontot írnak jóvá, a rendes játékidős vereség nem ért pontot.
Pontazonosságnál az alábbi kritériumok döntenek:
– Két csapat esetén: egymás elleni eredmény
– Három vagy négy csapat esetén (ha valamelyik kritérium után két csapat marad, akkor azonnal az egymás elleni eredmény dönt):
1. Az egymás elleni meccseken szerzett több pont
2. Az egymás elleni meccseken elért gólkülönbség
3. Az egymás elleni meccseken szerzett több gól
4. Ha három csapat között továbbra sincs döntés, akkor összevetik azokat az eredményeket, amelyeket a pontazonossággal álló csapatok a csoport negyedik tagjával játszottak. Ekkor a következő szempontok döntenek:
a) több pont
b) gólkülönbség
c) több szerzett gól
5. A 2025-ös IIHF-világranglistán birtokolt jobb pozíció.
A csoportkör után ranglistát állítanak fel a 12 csapat között. Ennek megfelelően osztják ki a kiemeléseket a rájátszásra. Kritériumok:
1. helyezés a csoportban
2. több pont
3. gólkülönbség
4. több szerzett gól
5. jobb IIHF-világranglistás helyezés
CSOPORTKÖR
A-CSOPORT: Kanada, Csehország, Svájc, Franciaország
Február 12., csütörtök
12.10: Svájc–Franciaország
16.40: Csehország–Kanada
Február 13., péntek
16.40: Franciaország–Csehország
21.10: Kanada–Svájc
Február 15., vasárnap
12.10: Svájc–Csehország
16.40: Kanada–Franciaország
B-CSOPORT: Finnország, Svédország, Szlovákia, Olaszország
Február 11., szerda
16,40: Szlovákia–Finnország
21.10: Svédország–Olaszország
Február 13., péntek
12.10: Finnország–Svédország
12.10: Olaszország–Szlovákia
Február 14., szombat
12.10: Svédország–Szlovákia
16.40: Finnország–Olaszország
C-CSOPORT: Egyesült Államok, Németország, Lettország, Dánia
Február 12., csütörtök
21.10: Lettország–Egyesült Államok
21.10: Németország–Dánia
Február 14., szombat
12.10: Németország–Lettország
21.10: Egyesült Államok–Dánia
Február 15., vasárnap
19.10: Dánia–Lettország
21.10: Egyesült Államok–Németország
KIESÉSES SZAKASZ
Rájátszás a negyeddöntőért
Február 17., kedd
12.10: 1. meccs
12.10: 2. meccs
16.40: 3. meccs
21.10: 4. meccs
Negyeddöntő
Február 18., szerda
12.10: 1. meccs
16.40: 2. meccs
18.10: 3. meccs
21.10: 4. meccs
Elődöntő
Február 20., péntek
16.40: 1. meccs
21.10: 2. meccs
A 3. helyért
Február 21., szombat
20.40:
Döntő
Február 22., vasárnap
14.10: