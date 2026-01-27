Téli olimpia 2026, férfi jégkorongtorna – adatbank

A 2026-os téli olimpia teljes adatbankja ide kattintva érhető el.

A férfiak jégkorongtornáján 12 csapat vesz részt. Három négyes csoportot alakítottak ki. A kvartetteken belül minden csapat egyszer játszik a másik három együttessel. A három csoportgyőztes és a legjobb csoportmásodik egyből bejut a negyeddöntőbe. A maradék nyolc csapat rájátszásban dönti el, hogy melyik négy jusson be a legjobb nyolc közé.

A rendes játékidőben aratott győzelemért 3 pont, a hosszabbításban vagy a szétlövésben kivívott győzelemért 2 pont jár. A hosszabbításban vagy a szétlövésben elszenvedett vereségért 1 pontot írnak jóvá, a rendes játékidős vereség nem ért pontot.

Pontazonosságnál az alábbi kritériumok döntenek:

– Két csapat esetén: egymás elleni eredmény

– Három vagy négy csapat esetén (ha valamelyik kritérium után két csapat marad, akkor azonnal az egymás elleni eredmény dönt):

1. Az egymás elleni meccseken szerzett több pont

2. Az egymás elleni meccseken elért gólkülönbség

3. Az egymás elleni meccseken szerzett több gól

4. Ha három csapat között továbbra sincs döntés, akkor összevetik azokat az eredményeket, amelyeket a pontazonossággal álló csapatok a csoport negyedik tagjával játszottak. Ekkor a következő szempontok döntenek:

a) több pont

b) gólkülönbség

c) több szerzett gól

5. A 2025-ös IIHF-világranglistán birtokolt jobb pozíció.

A csoportkör után ranglistát állítanak fel a 12 csapat között. Ennek megfelelően osztják ki a kiemeléseket a rájátszásra. Kritériumok:

1. helyezés a csoportban

2. több pont

3. gólkülönbség

4. több szerzett gól

5. jobb IIHF-világranglistás helyezés

CSOPORTKÖR

A-CSOPORT: Kanada, Csehország, Svájc, Franciaország

Február 12., csütörtök

12.10: Svájc–Franciaország

16.40: Csehország–Kanada

Február 13., péntek

16.40: Franciaország–Csehország

21.10: Kanada–Svájc

Február 15., vasárnap

12.10: Svájc–Csehország

16.40: Kanada–Franciaország

B-CSOPORT: Finnország, Svédország, Szlovákia, Olaszország

Február 11., szerda

16,40: Szlovákia–Finnország

21.10: Svédország–Olaszország

Február 13., péntek

12.10: Finnország–Svédország

12.10: Olaszország–Szlovákia

Február 14., szombat

12.10: Svédország–Szlovákia

16.40: Finnország–Olaszország

C-CSOPORT: Egyesült Államok, Németország, Lettország, Dánia

Február 12., csütörtök

21.10: Lettország–Egyesült Államok

21.10: Németország–Dánia

Február 14., szombat

12.10: Németország–Lettország

21.10: Egyesült Államok–Dánia

Február 15., vasárnap

19.10: Dánia–Lettország

21.10: Egyesült Államok–Németország

KIESÉSES SZAKASZ

Rájátszás a negyeddöntőért

Február 17., kedd

12.10: 1. meccs

12.10: 2. meccs

16.40: 3. meccs

21.10: 4. meccs

Negyeddöntő

Február 18., szerda

12.10: 1. meccs

16.40: 2. meccs

18.10: 3. meccs

21.10: 4. meccs

Elődöntő

Február 20., péntek

16.40: 1. meccs

21.10: 2. meccs

A 3. helyért

Február 21., szombat

20.40:

Döntő

Február 22., vasárnap

14.10: