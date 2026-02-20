Téli olimpia: Kanada drámai meccsen legyőzve Finnországot jutott döntőbe a férfi jégkorongtornán

A kanadai válogatott az első számú klasszisa, Sidney Crosby nélkül volt kénytelen kiállni a finnek elleni elődöntőre. A Pittsburgh Penguins olimpiai és világbajnok, Stanley-kupa-győztes kiválósága a csehek elleni szerdai negyeddöntőben sérült meg, és bár a kanadaiak reménykedtek benne, nem tudta vállalni a játékot a finnek elleni rangadón.

Az első harmadban a kanadaiak játékán meg is látszott legjobbjuk hiánya, szokatlanul tompán jégkorongoztak, és még nagyobb baj volt, hogy hátrányba is kerültek: a 17. percben a Dallas Starsban légióskodó Mikko Rantanen emberelőnyből vezetést szerzett a finneknek.

A második harmad nagy kanadai fölénnyel indult, mégis Finnország szerzett újabb gólt, ráadásul egészen bravúros módon, emberhátrányból: a játékrész 4. percében a Nashville Predatorsban szereplő Erik Haula használta ki a kanadai védelem elemi hibáját, fonákkal növelve az északi csapat előnyét.

A kanadaiak ezt követően is fölényben játszottak, kapujuk elé szorították a finneket, s ennek még ebben a harmadban meglett az eredménye: valamivel több mint hat perccel a harmad vége előtt emberelőnyben játszott Kanada, amikor Cale Makar életerős lövésébe Sam Reinhart beletette az ütőjét a kapu előtt, ahonnan a korong a finn kapuba pattant – elsőre úgy tűnt, némi szerencsére volt szükség a gólhoz, a lassításokból azonban látszott, hogy a gólszerzőtől teljesen tudatos volt az érintés.

A második harmadban újabb gól már nem esett, a döntés az utolsó játékrészre maradt: Kanada fölénye egyre nyomasztóbbá vált az idő múlásával, és a játékrész 11. percében sikerült is egyenlítenie, Shea Theodore messziről, kapásból lőtt hatalmas gólt.

És ezzel még nem volt vége: csupán 35 másodperc maradt a mérkőzésből, amikor Nathan MacKinnon is bevette az ekkorra már teljesen kimerült finnek kapuját. Bár a gólt hosszasan videózták esetleges lesállás miatt, a találat felkerült az eredményjelzőre – Kanada megfordította a meccset, és elsőként jutott döntőbe, amelyben a nagy rivális Egyesült Államok vagy Szlovákia lesz az ellenfele.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

JÉGKORONG

Férfitorna, elődöntő

Kanada–Finnország 3–2 (0–1, 1–1, 2–0)

KÉSŐBB

21.10: Egyesült Államok–Szlovákia