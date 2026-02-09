Franjo von Allmen az első duplázó az olimpián

Először került be a férfi csapatverseny az olimpiai programba, amelyben egy-egy lesikló és műlesikló alkot egy duót, de egy ország több csapatot is indíthat. Így indult összesen húsz páros. A lesiklás során a szám ezüstérmese, az olasz Giovanni Franzoni volt a leggyorsabb, három svájcit megelőzve. Közülük azonban meglepetésre Alexis Monney lett a második 17 századmásodperccel lemaradva, Marco Odermatt hátránya 28, a lesiklás olimpiai aranyát megnyerő Franjo von Allmené pedig 42 századmásodperc volt.

Utóbbi párja Tanguy Nef volt, aki egy századmásodperc híján egy másodperccel át is vette a vezetést (utólag kiderült, hogy az egész verseny legjobb szlalomidejével) a Vincent Kriechmayr, Manuel Feller osztrák kettőstől. Az viszont gyorsan eldőlt, hogy Odermatt ebben a számban sem lesz olimpiai bajnok, mert Loic Meillard nagyon lassú volt, így századmásodpercre pontosan ugyanazt az időt érték el ők ketten, mint Kriechmayrék.

Daniel Yule sem bírt Nefék idejével, sőt egy hatalmas rontásnak köszönhetően a 12. helyig csúszott vissza. Már csak Alex Vinatzer volt hátra, akinek 42 századmásodperces előnye volt, de már az első időmérőnél három tizedmásodperces hátrányba került, és ez később csak nőtt – az olasz szurkolók nagy csalódására csupán hetedik lett a Franzonival alkotott duójuk. A svájciak viszont aranyat és ezüstöt ünnepelhettek (ráadásul egy órával korábban síakrobatikában is nyertek), és az osztrákok is elégedettek lehettek a holtversenyes ezüsttel.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

ALPESI SÍ

Férfi csapatverseny

1. Franjo von Allmen, Tanguy Nef (Svájc) 2:44.04 perc (1:52.22; 51.82)

2. Vincent Kriechmayr, Manuel Feller (Ausztria) +0.99 (1:53.05; 51.98)

és Marco Odermatt, Loic Meillard (Svájc) +0.99 (1:52.08; 52.95)

4. Raphael Haaser, Michael Matt (Ausztria) +1.02 (1:53.07; 51.99)

5. Dominik Paris, Tommaso Sala (Olaszország) +1.12 (1:52.39; 52.77)

és Nils Allegre, Clément Noël (Franciaország) +1.12 (1:52.71; 52.45)