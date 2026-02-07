Japán ellen nyertek először a németek a női olimpiai jégkorongtornán

A német válogatott első győzelmét aratta a milánói olimpia női jégkorongtornáján azzal, hogy szombaton 5-2-re kerekedett Japán legjobbjai fölé.
Az európaiak alig több mint fél óra elteltével már 5–0-ra vezettek, és bár a második harmad második felében a szigetországiak kétszer is betaláltak, a záró játékrészben nem tudták tovább faragni lemaradásukat. Így mindkét együttes egy-egy győzelemmel és vereséggel várja a folytatást. A svéd, az olasz és a francia együttest is felvonultató ötösből a legjobb három együttes jut a negyeddöntőbe.
JÉGKORONG
NŐI TORNA
A-CSOPORT
16.40: Egyesült Államok–Finnország (Tv: Eurosport2)
21.10: Svájc–Kanada (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)
B-CSOPORT
Németország–Japán 5–2 (3–0, 2–2, 0–0)
14.40: Svédország–Olaszország
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik