Japán ellen nyertek először a németek a női olimpiai jégkorongtornán

2026.02.07. 14:46
null
Németország legyőzte Japánt (Fotó: Getty Images)
téli olimpia 2026 téli olimpia német jégkorong női jégkorong
A német válogatott első győzelmét aratta a milánói olimpia női jégkorongtornáján azzal, hogy szombaton 5-2-re kerekedett Japán legjobbjai fölé.

Az európaiak alig több mint fél óra elteltével már 5–0-ra vezettek, és bár a második harmad második felében a szigetországiak kétszer is betaláltak, a záró játékrészben nem tudták tovább faragni lemaradásukat. Így mindkét együttes egy-egy győzelemmel és vereséggel várja a folytatást. A svéd, az olasz és a francia együttest is felvonultató ötösből a legjobb három együttes jut a negyeddöntőbe.

JÉGKORONG
NŐI TORNA
A-CSOPORT
16.40: Egyesült Államok–Finnország (Tv: Eurosport2)
21.10: Svájc–Kanada (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)
B-CSOPORT
Németország–Japán 52 (30, 22, 00)
14.40: Svédország–Olaszország

Ezek is érdekelhetik