Japán ellen nyertek először a németek a női olimpiai jégkorongtornán

Az európaiak alig több mint fél óra elteltével már 5–0-ra vezettek, és bár a második harmad második felében a szigetországiak kétszer is betaláltak, a záró játékrészben nem tudták tovább faragni lemaradásukat. Így mindkét együttes egy-egy győzelemmel és vereséggel várja a folytatást. A svéd, az olasz és a francia együttest is felvonultató ötösből a legjobb három együttes jut a negyeddöntőbe.

JÉGKORONG

NŐI TORNA

A-CSOPORT

16.40: Egyesült Államok–Finnország (Tv: Eurosport2)

21.10: Svájc–Kanada (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)

B-CSOPORT

Németország–Japán 5–2 (3–0, 2–2, 0–0)

14.40: Svédország–Olaszország