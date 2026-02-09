Nemzeti Sportrádió

Ezüstéremmel is Ku Ajiling a legeredményesebb síakrobata

KARÁDI ZOLTÁNKARÁDI ZOLTÁN
2026.02.09. 14:18
A svájci Mathilde Gremaud megvédte címét (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia Mathilde Gremaud olimpia Milánó-Cortina 2026 síakrobatika
Befejeződött a síakrobaták női slopestyle versenyszáma a milánói-cortinai téli olimpián, amelyben a svájci Mathilde Gremaud megvédte címét. Az ezüstérmet a kínai Ku Ajiling, a bronzot pedig a kanadai Megan Oldham szerezte meg.

A fináléban három ugrást mutattak be a versenyzők és a legerősebb pontértékű gyakorlat alapján alakult ki a végeredmény. Az első sorozatot követően még Ku Ajiling vezetett három ponttal Gremaud előtt, a másodikban (és a harmadikban is) azonban a kínai rontott, míg Gremaud javítani tudott és 0.38 ponttal megelőzte riválisát, így megvédte címét, ellenfele pedig ugyanúgy a második helyre szorult, mint négy éve.

Ettől függetlenül Ku Ajiling most már egyedül a legeredményesebb versenyző ebben a sportágban az olimpiákon. Eddig az amerikai David Wise-zal holtversenyben álltak az élen két arannyal és egy ezüsttel, ehhez nyert még egy ezüstöt és még hátravan a másik két versenyszám, a félcső és a big air, amelyben ő a címvédő. Egyébként Gremaud is megelőzte az örökranglistán az amerikait, mert neki eddig egy-egy arany-, ezüst- és bronzérme volt, most azonban előbbiből már neki is kettő van. 

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
SÍAKROBATIKA
Női slopestyle, döntő
1. Mathilde Gremaud (Svájc) 86.96 pont
2. Ku Ajiling (Kína) 86.58
3. Megan Oldham (Kanada) 76.46
4. Kirsty Muir (Nagy-Britannia) 76.05
5. Liu Meng-ting (Kína) 67.46
6. Giulia Tanno (Svájc) 65.85

 

téli olimpia 2026 téli olimpia Mathilde Gremaud olimpia Milánó-Cortina 2026 síakrobatika
Legfrissebb hírek

A japánok legyőzésével közel az olimpiai negyeddöntőhöz a házigazda női jégkorongcsapat

Téli olimpia 2026
27 perce

Franjo von Allmen az első duplázó az olimpián

Téli olimpia 2026
49 perce

„Senki sem kívánta, hogy így érjen véget a karrierje” – sajtóvisszhang Lindsey Vonn bukásáról

Téli olimpia 2026
2 órája

Egy nap alatt kétszer is összecsapnak az olasz és az amerikai curlingesek

Téli olimpia 2026
2 órája

Téli olimpia: a sízők nem élvezték a megnyitót, de a helyszíneket és a hangulatot annál inkább

Téli olimpia 2026
4 órája

Téli olimpia: öt aranyérmet osztanak ki a harmadik napon – infóközpont

Téli olimpia 2026
6 órája

Téli olimpia: Norvégia átvette a vezetést az éremtáblázaton

Téli olimpia 2026
15 órája

Bombagól, fordítás, piros lap: a Manchester City nyert Liverpoolban; Alig 15 másodperc után darabokra tört Vonn olimpiai álma

E-újság
16 órája
Ezek is érdekelhetik