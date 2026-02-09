Ezüstéremmel is Ku Ajiling a legeredményesebb síakrobata

A fináléban három ugrást mutattak be a versenyzők és a legerősebb pontértékű gyakorlat alapján alakult ki a végeredmény. Az első sorozatot követően még Ku Ajiling vezetett három ponttal Gremaud előtt, a másodikban (és a harmadikban is) azonban a kínai rontott, míg Gremaud javítani tudott és 0.38 ponttal megelőzte riválisát, így megvédte címét, ellenfele pedig ugyanúgy a második helyre szorult, mint négy éve.

Ettől függetlenül Ku Ajiling most már egyedül a legeredményesebb versenyző ebben a sportágban az olimpiákon. Eddig az amerikai David Wise-zal holtversenyben álltak az élen két arannyal és egy ezüsttel, ehhez nyert még egy ezüstöt és még hátravan a másik két versenyszám, a félcső és a big air, amelyben ő a címvédő. Egyébként Gremaud is megelőzte az örökranglistán az amerikait, mert neki eddig egy-egy arany-, ezüst- és bronzérme volt, most azonban előbbiből már neki is kettő van.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

SÍAKROBATIKA

Női slopestyle, döntő

1. Mathilde Gremaud (Svájc) 86.96 pont

2. Ku Ajiling (Kína) 86.58

3. Megan Oldham (Kanada) 76.46

4. Kirsty Muir (Nagy-Britannia) 76.05

5. Liu Meng-ting (Kína) 67.46

6. Giulia Tanno (Svájc) 65.85