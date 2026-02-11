Összeakadás után is norvég siker északi összetettben

A síugrást az észt Kristjan Ilves nyerte meg, 132.6 ponttal, így ő vághatott neki elsőként a 10 kilométeres sífutó távnak. Másodikként az osztrák Thomas Rettenegger következett 15 másodperces hátránnyal, a japán Jamamoto Riota 19, a norvég Einar Luraas Oftebro és az osztrák Stefan Rettenegger 20-20, honfitársa, Lamparter pedig 21 másodperccel később rajtolt, de ott sorakozott még fél tucat remek sífutó egyáltalán nem ledolgozhatatlan hátránnyal.

Bár az észt nem tartozik a legjobb sífutók közé, a táv elején még növelni is tudta az előnyét és az első két és fél kilométeres kör végén több, mint 22 másodperces előnye volt a kilenc tagú üldözőboly előtt. Akik azonban a második körben megindultak és villámgyorsan megfelezték a különbséget (hárman nem is bírták tartani a lépést), féltávnál pedig utol is érték. Három kilométerrel a vége előtt Jens Luuras Oftebro és Eero Hirvonen akadt össze, akik aztán attól való félelmükben, hogy leszakadhatnak, gyorsan megelőzték a többieket és az élre álltak. Heten együtt kezdték meg az utolsó kört, a hosszú emelkedőn azonban Oftebro el tudott szakadni a többiektől, Lamparter és Hirvonen zárkózott még vissza rá, megelőzni azonban nem tudták, így a nagyobbik Oftebro testvér, aki négy éve csapatban volt már olimpiai bajnok (a nagysáncos versenyen pedig ezüstérmes), második olimpiai aranyérmét ünnepelhette.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

ÉSZAKI ÖSSZETETT

Férfi normál sánc/10 km

1. Jens Luraas Oftebro (Norvégia) 29:59.4 perc

2. Johannes Lamparter (Ausztria) +1:0

3. Eero Hirvonen (Finnország) +2.5

4. Stefan Rettenegger (Ausztria) +17.6

5. Ilkka Herola (Finnország) +22.1

6. Kristja Ilves (Észtország) +41.1