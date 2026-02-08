Minden elődöntős hely elkelt a vegyes párosoknál curlingben a téli olimpián

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

CURLING

Vegyes páros, 12. forduló

Nagy-Britannia–Olaszország 9–6

Egyesült Államok–Svédország 8–7

Norvégia–Svájc 6–3

Dél-Korea–Kanada 9–5

Az állás: 1. (és már elődöntős) Nagy-Britannia 8 győzelem/1 vereség, 2. (és már elődöntős) Egyesült Államok 6/2, 3. (és már elődöntős) Olaszország 5/3, 4. (és már elődöntős) Svédország 5/4, 5. Svájc 4/4, 6. Kanada 3/5, Dél-Korea 3/5, Norvégia 3/5, 9. Csehország 2/6, Észtország 2/6

Az első négy helyezett jutott be az elődöntőbe.

(MTI)