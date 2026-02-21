Taroltak a hollandok a tömegrajtos gyorskorcsolyaversenyeken

A férfiak döntőjének elején ketten is elszakadtak a főmezőnytől, Jorrit Bergsmával tudott tartani a dán Viktor Hald Thorup, akik gyakorlatilag a végéig tartani tudták félkörös előnyüket. A 16 körös verseny végén hagyta ott a holland riválisát, s nyerte meg az aranyérmet, a dán így is hazája történetének második téli olimpiai érmét szerezte – 1998-ban női curlingcsapatuk ugyancsak ezüstérmes lett –, míg a mezőnyhajrá végén az olasz Andrea Giovannini szerezte meg a bronzot. A magyar színeket képviselő, elődöntőben búcsúzó Kim Minseok a 25. helyen végzett.

A női fináléban gyakorlatilag végig egy csoportban haladtak a versenyzők, senki sem tudott számottevő előnyre szert tenni. Az utolsó körhöz érve robbantott a holland Marijke Groenewoud, a kanadai Ivanie Blondin pedig – aki a korábbi olimpikonunk, Nagy Konrád felesége – későn kapcsolt, s ugyan a második helyet megszerezte, de az aranyra nem volt esélye. A bronz az amerikai Mia Manganellóé lett, míg az olaszok sztárja, Francesca Lollobrigida éppen lecsúszott a dobogóról.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

GYORSKORCSOLYA

Férfi tömegrajtos verseny, döntő

1. Jorrit Bergsma (Hollandia) 68 pont

2. Viktor Hald Thorup (Dánia) 47

3. Andrea Giovannini (Olaszország) 21

4. Jordan Stolz (Egyesült Államok) 10

5. Csung Dzse Von (Dél-Korea) 6

6. Antoine Gelinas-Beaulieu (Kanada) 3

...25. Kim Minseok (MAGYARORSZÁG)

Női tömegrajtos verseny, döntő

1. Marijke Groenewoud (Hollandia) 60 pont

2. Ivanie Blondin (Kanada) 40

3. Mia Manganello (Egyesült Államok) 20

4. Francesca Lollobrigida (Olaszország) 10

5. Valerie Maltais (Kanada) 6

6. Kaytlin McGregor (Svájc) 5