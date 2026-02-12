Svájc az elején meg a végén is kettőt lőve nyerte meg a férfi hokitorna csütörtöki első meccsét

A téli olimpián 24 év után újra szereplő francia válogatott nem kezdte túl acélosan a hosszú várakozás utáni első ötkarikás mérkőzését: fél perc játék után emberhátrányba került, amit a svájciak Damien Riat révén húsz másodpercen belül ki is használtak – sőt, a 4. perc elején J. J. Moser góljával meg is duplázták az előnyüket. A két gyors gól jelentette megrázkódtatás után megemberelték magukat a franciák, s a katasztrofális megaláztatást elkerülték, hiszen a következő 45 perc játék során nem esett újabb gól. A harmadik harmad közepén viszont Timo Meier pofozott be egy kipattanót, majd a végén még egyszer betalált a New Jersey Devils csatára, ezzel végleg bebiztosította az előző két vb-n egyaránt ezüstérmes svájciak számára a győztes kezdést.

JÉGKORONG

FÉRFITORNA

A-csoport, 1. forduló

Svájc–Franciaország 4–0 (2–0, 0–0, 2–0)

KÉSŐBB

16.40: Csehország–Kanada (Tv: Eurosport2, M4 Sport+)

C-csoport, 1. forduló

21.10: Németország–Dánia (Tv: M4 Sport, 22.15)

21.10: Lettország–Egyesült Államok (Tv: M4 Sport+; Eurosport1, 22.00)