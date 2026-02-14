Domen Prevc bizonyult a legjobbnak a férfiak nagysáncversenyén

Az első sorozatot a japán Nikaido Ren nyerte meg 140 ponttal, másfél pontos előnnyel az idény legjobbja, a szlovén Domen Prevc előtt (138.5). A harmadik a norvág Kristoffer Eriksen Sundal volt 136 ponttal. A normálsáncon győztes német Raimund Philipp csak a tizedik helyen állt 131 ponttal. A címvédő Marius Lindvik csak a 32. lett, így nem jutott be a második körbe.

A második sorozatot Prevc toronymagasan megnyerte, Nikaido pedig csak a kilencedik lett, és összesítésben a szlovén megelőzte és megnyerte a versenyt.

Prevc a vegyescsapat-verseny után a második aranyérmét szerezte ezen a téli olimpián.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

SÍUGRÁS

Férfi nagysánc

1. Domen Prevc (Szlovénia) 301.8 pont (1. ugrás: 147 pont, 2. ugrás: 154.8 pont)

2. Nikaido Ren (Japán 295 (154, 141)

3. Kacper Tomasiak (Lengyelország) 291.2 (141.8, 149.4)

4. Kristoffer Eriksen Sundal (Norvégia) 288 (145, 143)

5. Jan Hörl (Ausztria) 286.9 (141.7, 145.2)

6. Kobajasi Rjoju (Japán) 284.5 (134.9, 149.6)