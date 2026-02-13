Nemzeti Sportrádió

Tocuka Juto a harmadik olimpiáján ért fel a csúcsra

2026.02.13. 21:25
Tocuka Juto aranyos öröme (Fotó: Getty Images)
téli olimpia 2026 téli olimpia Milánó-Cortina 2026 Tocuka Juto snowboard hódeszka
Tocuka Juto győzelmével ért véget a férfi hódeszkások félcső száma a milánói-cortinai téli olimpián. A 24 éves japán az első ötkarikás érmét szerezte.

Tocukának fiatal kora ellenére ez már a harmadik olimpiája, korábban egy 10. és egy 11. helye volt ebben a szakágban. Most másfél pontos előnnyel végzett az élen. Az ezüst annak a Scotty Jamesnek jutott, aki négy éve Pekingben is második lett, és aki korábban egy bronzérmet is nyert; a 32 éves ausztrálnak ez volt az ötödik olimpiája. A debütáló japán, Jamada Rjuszei szerezte meg a harmadik helyet.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
HÓDESZKA
Férfi félcső, döntő
1. Tocuka Juto (Japán) 95.00 pont
2. Scotty James (Ausztrália) 93.50
3. Jamada Rjuszei (Japán) 92.00
4. Hirano Ruka (Japán) 91.00
5. Valentino Guseli (Ausztrália) 88.00
6. Li Csae Un (Dél-Korea) 87.50
 

 

