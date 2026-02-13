Tocuka Juto a harmadik olimpiáján ért fel a csúcsra

Tocukának fiatal kora ellenére ez már a harmadik olimpiája, korábban egy 10. és egy 11. helye volt ebben a szakágban. Most másfél pontos előnnyel végzett az élen. Az ezüst annak a Scotty Jamesnek jutott, aki négy éve Pekingben is második lett, és aki korábban egy bronzérmet is nyert; a 32 éves ausztrálnak ez volt az ötödik olimpiája. A debütáló japán, Jamada Rjuszei szerezte meg a harmadik helyet.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

HÓDESZKA

Férfi félcső, döntő

1. Tocuka Juto (Japán) 95.00 pont

2. Scotty James (Ausztrália) 93.50

3. Jamada Rjuszei (Japán) 92.00

4. Hirano Ruka (Japán) 91.00

5. Valentino Guseli (Ausztrália) 88.00

6. Li Csae Un (Dél-Korea) 87.50

