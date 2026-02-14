Svéd siker Szlovákia ellen az olimpia férfi jégkorongtornáján
A négy évvel ezelőtti bronzmérkőzés résztvevőinek csatáján az akkor harmadik szlovákok ezúttal alulmaradtak, így mindkét együttes hat ponttal zárta a csoportkört. Erre a finn válogatottnak is megvan az esélye, amennyiben a B-csoport délutáni zárómérkőzésén rendes játékidőben felülmúlja a házigazda olaszokat.
A C-csoportban Lettország a németek legyőzésével az amerikaiak és a németek után a harmadik hárompontos csapat lett; este a tengerentúliak megléphetnek a holtversenyből, vagy akár Dánia is felzárkózhat a hárompontosok közé.
TÉLI OLIMPIA
FÉRFI JÉGKORONG
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
B-csoport
Svédország–Szlovákia 5–3 (1–1, 2–1, 2–1)
G: Eriksson (8. – emberhátrányban), Kempe (28. – emberelőnyben), Pettersson (35., 48.), Raymond (52.), ill. Slafkovsky (9.), Gernat (30.), Drorsky (60. – ee.)
KÉSŐBB
16.40: Finnország–Olaszország
C-csoport
Lettország–Németország 4–3 (1–2, 1–0, 2–1)
G: Locmelis (16., 29. – mindkettő ee.), Tralmaks (49.), Krastenbergs (52.), ill. Reichel (3.), Kaelble (17.), Stutzle (58.)
KÉSŐBB
21.10: Egyesült Államok–Dánia