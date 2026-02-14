Nemzeti Sportrádió

Svéd siker Szlovákia ellen az olimpia férfi jégkorongtornáján

2026.02.14. 15:33
Lucas Raymond szerezte a svédek ötödik gólját, a szlovákok először kaptak ki az idei olimpián (Fotó: AFP)
A svéd válogatott 5–3-ra legyőzte a szlovák csapatot a milánói-cortinai téli olimpia férfi jégkorongtornáján, a csoportkör szombati játéknapján.

A négy évvel ezelőtti bronzmérkőzés résztvevőinek csatáján az akkor harmadik szlovákok ezúttal alulmaradtak, így mindkét együttes hat ponttal zárta a csoportkört. Erre a finn válogatottnak is megvan az esélye, amennyiben a B-csoport délutáni zárómérkőzésén rendes játékidőben felülmúlja a házigazda olaszokat.

A C-csoportban Lettország a németek legyőzésével az amerikaiak és a németek után a harmadik hárompontos csapat lett; este a tengerentúliak megléphetnek a holtversenyből, vagy akár Dánia is felzárkózhat a hárompontosok közé.

TÉLI OLIMPIA
FÉRFI JÉGKORONG
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
B-csoport
Svédország–Szlovákia 5–3 (1–1, 2–1, 2–1)
G: Eriksson (8. – emberhátrányban), Kempe (28. – emberelőnyben), Pettersson (35., 48.), Raymond (52.), ill. Slafkovsky (9.), Gernat (30.), Drorsky (60. – ee.)
KÉSŐBB
16.40: Finnország–Olaszország
C-csoport
Lettország–Németország 4–3 (1–2, 1–0, 2–1)
G: Locmelis (16., 29. – mindkettő ee.), Tralmaks (49.), Krastenbergs (52.), ill. Reichel (3.), Kaelble (17.), Stutzle (58.)
KÉSŐBB
21.10: Egyesült Államok–Dánia
 

 

