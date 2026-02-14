Svéd siker Szlovákia ellen az olimpia férfi jégkorongtornáján

A négy évvel ezelőtti bronzmérkőzés résztvevőinek csatáján az akkor harmadik szlovákok ezúttal alulmaradtak, így mindkét együttes hat ponttal zárta a csoportkört. Erre a finn válogatottnak is megvan az esélye, amennyiben a B-csoport délutáni zárómérkőzésén rendes játékidőben felülmúlja a házigazda olaszokat.

A C-csoportban Lettország a németek legyőzésével az amerikaiak és a németek után a harmadik hárompontos csapat lett; este a tengerentúliak megléphetnek a holtversenyből, vagy akár Dánia is felzárkózhat a hárompontosok közé.

TÉLI OLIMPIA

FÉRFI JÉGKORONG

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

B-csoport

Svédország–Szlovákia 5–3 (1–1, 2–1, 2–1)

G: Eriksson (8. – emberhátrányban), Kempe (28. – emberelőnyben), Pettersson (35., 48.), Raymond (52.), ill. Slafkovsky (9.), Gernat (30.), Drorsky (60. – ee.)

KÉSŐBB

16.40: Finnország–Olaszország

C-csoport

Lettország–Németország 4–3 (1–2, 1–0, 2–1)

G: Locmelis (16., 29. – mindkettő ee.), Tralmaks (49.), Krastenbergs (52.), ill. Reichel (3.), Kaelble (17.), Stutzle (58.)

KÉSŐBB

21.10: Egyesült Államok–Dánia

