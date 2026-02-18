Nemzeti Sportrádió

Kétgólos hátrányból fordítva jutottak elődöntőbe a finnek a férfi jégkorongtornán a téli olimpián

2026.02.18. 21:12
Az NHL-esekből álló finn csapat kétgólos hátrányból fordítva hosszabbítás után 3–2-re legyőzte a svájci együttest a milánói téli olimpia férfi jégkorongtornáján, ezzel bejutott a pénteki elődöntőbe.

 

Rendkívül fegyelmezetten védekeztek a kilenc NHL-essel felálló svájciak, majd a 15. percben a finn kapus, Saros hibáját kihasználva vezetést is szereztek. Hetvenkét másodperc múlva pedig nőtt a különbség, a cserepadról bekorcsolyázó Niederreiter hatalmas gólt lőtt takarásból.

A folytatásban erősen rohamozott az északi csapat, de nem tudta feltörni a védelmet, és volt, hogy a kapuvas mentett Genoni kapus helyett. Az 54. percben Aho lőtte ki a hosszú sarkot, így maradt kis remény. Újabb kapuvas segítette ki a svájciakat, aztán Genoni védett pillanatok alatt két hatalmasat botoskesztyűvel. Lehozott kapus mellett 1:12 perccel az alapidő letelte előtt Heiskanen egyenlített.

Jöhetett a hirtelen halál. A 64. percben Lehkonen kilépett, és a léc alá emelt, négy közé juttatva a címvédőt.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
JÉGKORONG
FÉRFIAK
NEGYEDDÖNTŐ
Finnország–Svájc 3–2 (0–2, 0–0, 2–0, 1–0) – hosszabbításban
Kanada–Csehország 4–3 (1–2, 1–0, 1–1, 1–0) – hosszabbításban
Szlovákia–Németország 6–2 (1–0, 3–1, 2–1)
Később
21.10: Egyesült Államok–Svédország

(MTI)

 

téli olimpia 2026 téli olimpia jégkorong Milánó-Cortina 2026 Finnország Svájc
