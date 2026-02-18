Kétgólos hátrányból fordítva jutottak elődöntőbe a finnek a férfi jégkorongtornán a téli olimpián
Rendkívül fegyelmezetten védekeztek a kilenc NHL-essel felálló svájciak, majd a 15. percben a finn kapus, Saros hibáját kihasználva vezetést is szereztek. Hetvenkét másodperc múlva pedig nőtt a különbség, a cserepadról bekorcsolyázó Niederreiter hatalmas gólt lőtt takarásból.
A folytatásban erősen rohamozott az északi csapat, de nem tudta feltörni a védelmet, és volt, hogy a kapuvas mentett Genoni kapus helyett. Az 54. percben Aho lőtte ki a hosszú sarkot, így maradt kis remény. Újabb kapuvas segítette ki a svájciakat, aztán Genoni védett pillanatok alatt két hatalmasat botoskesztyűvel. Lehozott kapus mellett 1:12 perccel az alapidő letelte előtt Heiskanen egyenlített.
Jöhetett a hirtelen halál. A 64. percben Lehkonen kilépett, és a léc alá emelt, négy közé juttatva a címvédőt.
TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
JÉGKORONG
FÉRFIAK
NEGYEDDÖNTŐ
Finnország–Svájc 3–2 (0–2, 0–0, 2–0, 1–0) – hosszabbításban
Kanada–Csehország 4–3 (1–2, 1–0, 1–1, 1–0) – hosszabbításban
Szlovákia–Németország 6–2 (1–0, 3–1, 2–1)
Később
21.10: Egyesült Államok–Svédország
(MTI)