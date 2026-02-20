Téli olimpia: az amerikai teljessé tette az éremgyűjteményét félcsőben

A 31 éves versenyző ugyanebben a számban Phjongcshangban ezüst-, míg négy éve Pekingben bronzérmet szerzett, így Olaszországban teljessé tette ötkarikás éremkollekcióját.

Ferreira az első kör után a harmadik, a második csúszások után pedig a második helyen állt, utolsó kísérletére azonban 93,75 pontot kapott, amivel megelőzte az addig élen álló észt Henry Sildarut. Harmadik helyen a kanadai Brendan Mackay zárt.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

Férfi félcső

1. Alex Ferreira (Egyesült Államok) 93.75 pont

2. Henry Sildaru (Észtország) 93

3. Brendan Mackay (Kanada) 91

4. Nick Goepper (Egyesült Államok) 89

5. Birk Irving (Egyesült Államok) 88

6. Gus Kenworthy (Nagy-Britannia) 84.75