Téli olimpia: az amerikai teljessé tette az éremgyűjteményét félcsőben

2026.02.20. 21:18
Alex Ferreira a harmadik olimpiáján szerezte meg az első aranyát (Fotó: Getty Images)
Az amerikai Alex Ferreira nyerte meg a szabadstílusú sízők férfi félcső versenyszámát pénteken a milánói-cortinai tél olimpián.

A 31 éves versenyző ugyanebben a számban Phjongcshangban ezüst-, míg négy éve Pekingben bronzérmet szerzett, így Olaszországban teljessé tette ötkarikás éremkollekcióját.

Ferreira az első kör után a harmadik, a második csúszások után pedig a második helyen állt, utolsó kísérletére azonban 93,75 pontot kapott, amivel megelőzte az addig élen álló észt Henry Sildarut. Harmadik helyen a kanadai Brendan Mackay zárt.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
Férfi félcső
1. Alex Ferreira (Egyesült Államok) 93.75 pont
2. Henry Sildaru (Észtország) 93
3. Brendan Mackay (Kanada) 91
4. Nick Goepper (Egyesült Államok) 89
5. Birk Irving (Egyesült Államok) 88
6. Gus Kenworthy (Nagy-Britannia) 84.75

 

