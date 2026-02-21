Olasz dupla a férfi krosszosoknál
Kettős olasz siker született síakrobatikában, a férfi krosszosok versenyében, a milánó-cortinai téli olimpián. A döntőben Simone Deromedis ért először a célba, honfitársa, Federico Tomasoni és a svájci Alex Fiva előtt.
Négy éve a svájciak dupláztak, de címvédő Ryan Regez ezúttal összeakadt német riválisával és nagyot bukott az elődöntőben, a kis döntőben pedig nem is indult, míg az akkor ezüstérmes Fiva ezúttal kénytelen volt beérni a bronzzal.
TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
SÍAKROBATIKA
Férfi krossz
1. Simone Deromedis (Olaszország)
2. Federico Tomasoni (Olaszország)
3. Alex Fiva (Svájc)
4. Furuno Szatosi (Japán)
5. Terence Tchiknavorian (Franciaország)
6. Tim Hronek (Németország)
