Nemzeti Sportrádió

NB I

Nyíregyháza–Kisvárda 1–2 – ÉLŐ

Olasz dupla a férfi krosszosoknál

KARÁDI ZOLTÁNKARÁDI ZOLTÁN
2026.02.21. 13:44
Az utolsó méterekig szoros volt a döntő (Fotó. Getty Images)
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia olimpia Milánó-Cortina 2026 Simone Deromedis síakrobatika
Kettős olasz siker született síakrobatikában, a férfi krosszosok versenyében, a milánó-cortinai téli olimpián. A döntőben Simone Deromedis ért először a célba, honfitársa, Federico Tomasoni és a svájci Alex Fiva előtt.

Négy éve a svájciak dupláztak, de címvédő Ryan Regez ezúttal összeakadt német riválisával és nagyot bukott az elődöntőben, a kis döntőben pedig nem is indult, míg az akkor ezüstérmes Fiva ezúttal kénytelen volt beérni a bronzzal. 

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
SÍAKROBATIKA
Férfi krossz
1. Simone Deromedis (Olaszország)
2. Federico Tomasoni (Olaszország)
3. Alex Fiva (Svájc)
4. Furuno Szatosi (Japán)
5. Terence Tchiknavorian (Franciaország) 
6. Tim Hronek (Németország)

 

téli olimpia 2026 téli olimpia olimpia Milánó-Cortina 2026 Simone Deromedis síakrobatika
Legfrissebb hírek

A franciák nyerték a sítriatlon vegyescsapat-versenyét

Téli olimpia 2026
44 perce

Egy olimpián hat arany: Klaebo újabb rekordot döntött – videó

Téli olimpia 2026
1 órája

A műkorcsolyázó páros viszi a magyar zászlót a záróünnepségen

Téli olimpia 2026
2 órája

Osztrák bukás és hosszú ápolás a férfi négyes bobosoknál – videó

Téli olimpia 2026
2 órája

Kínai blama után az amerikaiaké az ugrás csapatversenyének aranya

Téli olimpia 2026
2 órája

Téli olimpia: amerikai és norvég aranyéremmel indult az utolsó előtti nap – szombati infóközpont

Téli olimpia 2026
4 órája

Két holland arany, Norvégia 17-tel vezet – éremtáblázat

Téli olimpia 2026
15 órája

Téli olimpia: az Egyesült Államok lesz Kanada ellenfele a férfi jégkorongtorna döntőjében

Téli olimpia 2026
15 órája
Ezek is érdekelhetik