Olasz dupla a férfi krosszosoknál

Négy éve a svájciak dupláztak, de címvédő Ryan Regez ezúttal összeakadt német riválisával és nagyot bukott az elődöntőben, a kis döntőben pedig nem is indult, míg az akkor ezüstérmes Fiva ezúttal kénytelen volt beérni a bronzzal.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

SÍAKROBATIKA

Férfi krossz

1. Simone Deromedis (Olaszország)

2. Federico Tomasoni (Olaszország)

3. Alex Fiva (Svájc)

4. Furuno Szatosi (Japán)

5. Terence Tchiknavorian (Franciaország)

6. Tim Hronek (Németország)