Téli olimpia 2026, a magyar sportolók névjegyei – adatbank
A téli olimpia adatbankja itt.
ALPESI SÍ
TÓTH ZITA
Született: 2002. május 28., Budapest
Sportág: alpesi sí
Versenyszám: műlesiklás, óriás-műlesiklás
Klub: Vasas SC
Edző: Andrew Keating
Olimpiai részvétel: 2022 (műlesiklás, óriás-műlesiklás)
Legjobb olimpiai eredménye: 40. (2022, műlesiklás)
ÚRY BÁLINT
Született: 2003. december 24., Sopron
Sportág: alpesi sí
Versenyszám: műlesiklás, óriás-műlesiklás
Klub: Fullsport SE
Edző: Martin Fahrer
Olimpiai részvétel: –
Legjobb olimpiai eredménye: –
GYORSKORCSOLYA
KIM MINSEOK
Született: 1999. június 14., Anyang (Dél-Korea)
Sportág: gyorskorcsolya
Versenyszám: 1000 méter, 1500 méter
Klub: Ferencvárosi TC
Edző: Li Csul Von
Olimpiai részvétel: 2018, 2022
Legjobb olimpiai eredménye (Dél-Korea színeiben): olimpiai ezüstérmes (2018 – csapat üldözéses), 2x olimpiai bronzérmes (2018 – 1500 méter, 2022 – 1500 méter)
MŰKORCSOLYA
PAVLOVA MARIA
Született: 2004. augusztus 2., Moszkva (Oroszország)
Sportág: műkorcsolya
Versenyszám: páros
Klub: Ferencvárosi TC
Edző: Dmitrij Szavin, Fjodor Klimov, Szofija Jevdokimova
Olimpiai részvétel: –
Legjobb olimpiai eredménye: –
SVIATCHENKO ALEXEI
Született: 1999. március 24., Szentpétervár (Oroszország)
Sportág: műkorcsolya
Versenyszám: páros
Klub: Ferencvárosi TC
Edző: Dmitrij Szavin, Fjodor Klimov, Szofija Jevdokimova
Olimpiai részvétel: –
Legjobb olimpiai eredménye: –
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
MOON WONJUN
Született: 2001. március 7., Gimhae (Dél-Korea)
Sportág: rövid pályás gyorskorcsolya
Versenyszám: 500 méter, 1000 méter, 1500 méter, férfiváltó (5000 méter), vegyes váltó (2000 méter)
Klub: Ferencvárosi TC
Edző: Li Csul Von, Nicholas Gooch
Olimpiai részvétel: –
Legjobb olimpiai eredménye: –
MAJOR DOMINIK
Született: 2006. július 23., Jászberény
Sportág: rövid pályás gyorskorcsolya
Versenyszám: férfiváltó (5000 méter), vegyes váltó (2000 méter)
Klub: Ferencvárosi TC
Edző: Csizmadia Ildikó
Olimpiai részvétel: –
Legjobb olimpiai eredménye: –
NÓGRÁDI BENCE
Született: 2002. július 29., Orosháza
Sportág: rövid pályás gyorskorcsolya
Versenyszám: 1000 méter, 1500 méter, férfiváltó (5000 méter), vegyes váltó (2000 méter)
Klub: Ferencvárosi TC
Edző: Bánhidi Ákos
Olimpiai részvétel: 2022
Legjobb olimpiai eredménye: olimpiai 6. (2022 – férfiváltó)
SOMODI MAJA
Született: 2004, október 15., Szeged
Sportág: rövid pályás gyorskorcsolya
Versenyszám: 1000 méter, 1500 méter, vegyes váltó (2000 méter)
Klub: Szegedi Korcsolyázó Egyesület
Edző: Nicholas Gooch
Olimpiai részvétel: –
Legjobb olimpiai eredménye: –
TIBORCZ DÁNIEL
Született: 2000. március 10., Jászberény
Sportág: rövid pályás gyorskorcsolya
Versenyszám: férfiváltó (5000 méter), vegyes váltó (2000 méter)
Klub: Ferencvárosi TC
Edző: Bánhidi Ákos
Olimpiai részvétel: –
Legjobb olimpiai eredménye: –
VÉGI DIÁNA LAURA
Született: 2006. december 30., Debrecen
Sportág: rövid pályás gyorskorcsolya
Versenyszám: 500 méter, 1000 méter, 1500 méter, vegyes váltó (2000 méter)
Klub: Ferencvárosi TC
Edző: Nicholas Gooch
Olimpiai részvétel: –
Legjobb olimpiai eredménye: –
SÍFUTÁS
BÜKI ÁDÁM
Született: 1995. május 24., Gyöngyös
Sportág: sífutás
Versenyszám: 10 km (szabad stílus), sprint (klasszikus), csapatsprint, síatlon, 50 km (klasszikus stílus)
Klub: Miskolci Honvéd SE
Edző: Büki Gábor
Olimpiai részvétel: –
Legjobb olimpiai eredménye: –
KÓNYA ÁDÁM
Született: 1992. december 19., Veszprém
Sportág: sífutás
Versenyszám: 10 km (szabad stílus), sprint (klasszikus), csapatsprint, síatlon, 50 km (klasszikus stílus)
Klub: Veszprémi Sí Egylet
Edző: Kónya Bálint
Olimpiai részvétel: 2018, 2022
Legjobb olimpiai eredménye: olimpiai 55. (2022 – 50 km, szabad stílus)
LACZKÓ LARA VANDA
Született: 2006. május 28., Békéscsaba
Sportág: sífutás
Versenyszám: 10 km (szabad stílus), csapatsprint
Klub: Fullsport SE
Edző: Laczkó Edit
Olimpiai részvétel: –
Legjobb olimpiai eredménye: –
PÓNYA SÁRA
Született: 1999. május 14., Esztergom
Sportág: sífutás
Versenyszám: 10 km (szabad stílus), sprint (klasszikus), csapatsprint
Klub: Honvéd Zalka SE
Edző: Panyik Dávid
Olimpiai részvétel: 2022
Legjobb olimpiai eredménye: olimpiai 96. (2022 – 10 km, klasszikus)
