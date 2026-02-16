Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: Moon továbbjutott az 500 méter selejtezőjéből rövid pályás gyorskorcsolyában

2026.02.16. 11:41
Moon Wonjun remek idővel jutott tovább (Fotó: Szabó Miklós)
rövid pályás gyorskorcsolya Moon Wonjun Milánó-Cortina 2026 Végi Diana Laura teli olimpia
A magyar színekben induló Moon Wonjun továbbjutott a rövidpályás gyorskorcsolyázók 500 méteres versenyének selejtezőjéből a milánói téli olimpia hétfői napján.

A dél-koreai születésű sportoló futambeosztása megváltozott az egy nappal korábban megadotthoz képest, s bár összetételében könnyebbé vált, ugyanakkor a négyes, legelőnytelenebb rajtpozíciója miatt továbbra is nagy bravúr kellett a továbbjutáshoz. A négy éve a sprinterek között bronzérmes kanadai Steven Dubois egyértelműen a futam favoritja volt, mellette még a japán Mijata Sogóval és a kazah Gyenyisz Nyikisával kellett megküzdenie az FTC gyorskorcsolyázójának.

Moon a start után ugyan csak negyediknek tudott csak besorolni, de két körrel a cél előtt előbb japán, majd az utolsó körben kazah riválisát is remek manőverrel, a belső íven megelőzte, és mivel az utolsó kanyarban nem csúszott ki, Dubois mögött a második helyen ért célba, ezzel továbbjutott.

A férfi 500 méter végcsatározásait a negyeddöntőtől kezdődően szerdán rendezik.

Téli olimpia 2026
1 órája

Téli olimpia: Végi a negyeddöntőben búcsúzott 1000 méteren rövid pályás gyorskorcsolyában

A 19 éves magyar sportolótól az is szép eredmény volt, hogy egyéni legjobbjával továbbjutott a szombati selejtezőből.

 

 

