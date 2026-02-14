Nemzeti Sportrádió

A svájciak jutottak az elődöntőbe a női jégkorongtornán

R. P.R. P.
2026.02.14. 23:43
null
Fotó: Getty Images
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia jégkorong Milánó-Cortina 2026
A svájci válogatott 1–0-ra legyőzte a finn csapatot a milánói téli olimpia női jégkorongtornájának utolsó negyeddöntőjében, szombaton.

Ezzel kialakultak a hétfői elődöntős párosítások: az Egyesült Államok Svédországgal, a címvédő Kanada pedig Svájccal találkozik.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
JÉGKORONG
Női torna
Negyeddöntő
Svájc–Finnország 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)

Korábban

Kanada–Németország 5–1 (2–0, 1–0, 2–1)

Pénteken játszották
Egyesült Államok–Olaszország 6–0
Svédország–Csehország 2–0

(MTI)

 

téli olimpia 2026 téli olimpia jégkorong Milánó-Cortina 2026
Legfrissebb hírek

Már 17 országnak van aranyérme a téli olimpián

Téli olimpia 2026
23 perce

Háromgólos amerikai diadal a férfi jégkorongtornán

Téli olimpia 2026
53 perce

Végi Diána Laura negyeddöntőbe jutott női 1000 méteren

Téli olimpia 2026
3 órája

Prevc győzött nagysáncon, Végi negyeddöntős 1000 méteren – ez történt szombaton az olimpián, infóközpont

Téli olimpia 2026
3 órája

Domen Prevc bizonyult a legjobbnak a férfiak nagysáncversenyén

Téli olimpia 2026
3 órája

Osztrák siker női szkeletonban, Flocknak összejött az arany

Téli olimpia 2026
4 órája

Mindkét magyar rövid pályás gyorskorcsolyázó kiesett férfi 1500 méteren

Téli olimpia 2026
4 órája

A címvédő Kanada elődöntős a női jégkorongtornán

Téli olimpia 2026
5 órája
Ezek is érdekelhetik