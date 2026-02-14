A svájciak jutottak az elődöntőbe a női jégkorongtornán
A svájci válogatott 1–0-ra legyőzte a finn csapatot a milánói téli olimpia női jégkorongtornájának utolsó negyeddöntőjében, szombaton.
Ezzel kialakultak a hétfői elődöntős párosítások: az Egyesült Államok Svédországgal, a címvédő Kanada pedig Svájccal találkozik.
TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
JÉGKORONG
Női torna
Negyeddöntő
Svájc–Finnország 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)
Kanada–Németország 5–1 (2–0, 1–0, 2–1)
Pénteken játszották
Egyesült Államok–Olaszország 6–0
Svédország–Csehország 2–0
