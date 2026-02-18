Nemzeti Sportrádió

Sífutás: a magyar váltó a 25. helyen zárt a szabadstílusú női csapatsprintben

2026.02.18. 10:24
Pónya Sára volt az első emberünk (Fotó: Getty Images)
téli olimpia olimpia Laczkó Lara Vanda Milánó-Cortina 2026 sífutás Pónya Sára
A milánói-cortinai téli olimpián a női sífutók szabadstílusú csapatsprintjének selejtezőjében a Pónya Sára, Laczkó Lara Vanda összeállítású magyar váltó a görögöket megelőzve a 25. helyen végzett, s nem jutott döntőbe. A selejtező legjobbja a svéd csapat lett, majdnem 15 másodperccel jobb időt elérve, mint a második finnek.

Soha korábban nem látott lebonyolítási formában rendezték a szabadstílusú sífutók csapatsprintjének selejtezőjét, hiszen egyesével indították a versenyzőket, az első számú emberek köre után jöttek a másodikok, s az összesítés nyomán a legjobb 15 időeredményt elérő váltó készülhet a másfél óra múlva kezdődő döntőre.

Elsőként a norvégok vágtak neki a másfél kilométeres távnak, de a fél perccel később másodikként induló svéd Jonna Sundling 3:17.48 perc alatt teljesítette a pályát, amivel nemcsak megelőzte Astrid Slindet, de – mint később kiderült – az első sorozat legjobb idejét futotta. Rögtön utána egy század híján hét másodperccel érkezett az amerikai Jesse Diggins, majd a finnek és a németek – az első indulók közül a svájciak betliztek, az osztrákok viszont a 14. indulóként jöttek be a kilencedik helyre az első emberükkel, ami döntős szereplést ért. A huszonegyedikként induló Pónya Sára nagyot küzdött, ám néhány századdal lemaradva az utolsó, 26. helyen zárt – ráadásul Pónya beérkezése után egy kutya tévedt a célegyenesben a pályára, beterelgette a célba a horvát versenyzőt, megszaglászta azargentint, majd távozott a sífutóknak fenntartott kijáraton.

A második emberek közül ismét a svédek bizonyultak a legjobbnak, a finnek feljöttek a második pozícióba, míg a harmadik helyen a kanadaiak kerültek a döntőbe. A bejutásért nagy csatát vívott a kínai, a szlovén és a kazah csapat, végül 15. helyen a kínaiak jutottak tovább. Ami a mieinket illeti, Laczkó Lara Vanda két másodperccel gyorsabb volt Pónyánál, s mint kiderült, ez arra elegendőnek bizonyult, hogy a görög váltót megelőzzék, így a magyar válogatott a 25. helyen zárt.

SÍFUTÁS
NŐI SZABADSTÍLUSÚ CSAPATSPRINT, SELEJTEZŐ
1. Svédország 6:29.94 perc
2. Finnország 14.92 másodperc hátrány
3. Kanada 16.72 mp h.
...25. Magyarország (Pónya Sára, Laczkó Lara Vanda) 1:22.91 perc hátrány

 

 

Ezek is érdekelhetik