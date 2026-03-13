Rédecsi és Major sikerét hozta a pisztolyosok országos bajnokságsa

Reggel óta gyülekeztek a sportlövők a Fehér úti Nemzeti Lőtér környékén, szerdán és csütörtökön még az utánpótlásé volt a terep, azonban péntektől a felnőttek lépnek lőállásba.

Pénteken a pisztolyosok versenyszámait rendezték meg, a nők és a férfiak mezőnyében is szinte mindenki megjelent, aki a honi élmezőnyt képviseli – a bő egy héttel ezelőtti Európa-bajnokságon részt vevő sportlövők is tiszteletüket tették, köztük az öt aranyéremmel záró Major Veronika is.

Az alapversenyek gond nélkül lementek, az indulók között fiatalabbak és idősebbek is voltak, jó volt látni, hogy a sportlövészet iránti szeretet nem köthető korhoz. Az esélyesek is bejutottak a nyolcas döntőkbe, Major Veronika, valamint Barizs Márton Dániel végzett az alapverseny élén.

A férfi döntőbe Szemán Dávid bár bejutott, de nem jelent meg a startnál, így heten álltak csak lőállásba. Az első öt lövést követően Nagy Ákos Károly édesapja, Nagy László vezetett, majd öt követte a család fiatalabbik tagja. Tíz lövés után helyet cseréltek, majd a lövések előrehaladtával Rédecsi Máté is feljebb kapaszkodott. Az utolsó lövésekre kirajzolódott, hogy az arany sorsa Rédecsi és Nagy Ákos Károly között dőlhet el, végül előbbi állhatott fel a dobogó legfelső fokára 240.9 körrel.

„Őszintén bevallom, a délelőtti alapverseny után nem gondoltam volna, hogy ez az érem ilyen szépen csillog majd, magam alatt lőttem, döcögősen ment, diszkomfortos volt. Be akartam kerülni a döntőbe, és sikerült olyan eredményt lőnöm, hogy ez sikerült. A fináléra azt mondhatom, hogy minden összejött, mert akadtak hibáim, ám szerencsére amikor kellett, akkor jöttek a nagy tízesek” – mondta a Nemzeti Sportnak a díjátadó után Rédecsi Máté.

A nőknél, ahogy az alapversenyben, úgy a döntőben is magabiztosan lőtt Major Veronika, az első hely igazából egy percig sem forgott veszélyben, az Eb után a hazai mezőnyben sem talált legyőzőre a keszthelyiek versenyzője. Major 243.2 körrel végzett az első helyen. A dobogó második fokára Fábián Sára Ráhel, a harmadikra Jákó Miriam állhatott fel.

„Az Európa-bajnokság után nagyon rövid pihenő volt csak, szinte egy hete értünk haza Jerevánból. Sikerült megtartanom a formám, nem zökkentem ki a két verseny között. Kevesebb fókusz jutott a lövészetre, mint az élet más területeire, de örülök az eredményeimnek. Az alapversenyben 580 körüli kört lőttem, ami a nemzetközi mezőnyben is megállja a helyét, és a döntős eredményem is erős lett, világbajnoki döntőben is jó eredménynek számítana” – értékelt Major Veronika.

Ami a csapatversenyt illeti, a férfiaknál a Budapesti Honvéd SE 1 (Rédecsi Máté, Tátrai-Fejes Miklós, Kiss Gergely László) nyert 1695 körrel, míg a nőknél a BHSE 1-es alakulata (Sike Renáta, Dávid Krisztina, Tóth Anikó) győzött.