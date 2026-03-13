Agyrázkódást szenvedett a 11-szeres olimpiai bajnok Klaebo

A 29 esztendős norvég klasszis pénteken a közösségi oldalán megosztott egy képet, amelyen kórházi ágyban fekve felmutatja a hüvelykujját. Klaebo egy nappal korábban, a számára hazai, drammeni viadalon esett el – az előtte földre került amerikai Ben Ogden ráesett a léceire –, beverte a fejét, ám „szerencsére minden rendben van” – írta a bejegyzésben, amelyet a Bee Gees dala, a Stayin’ Alive kíséretében posztolt.

Amint jelezte, néhány nap pihenőt vesz ki az edzéseket és az internethasználatot illetően, hogy minden rendben legyen a felépülése során.

„Csak egy fejem van, szóval nagyon vigyáznom kell rá” – fűzte hozzá. Klaebo a téli ötkarikás játékokon – a tavalyi világbajnokságon nyújtott teljesítményét megismételve – mind a hat számban diadalmaskodott a Fiemme-völgyben, így már 11-szeres ötkarikás aranyérmes és a téli örökranglista élén áll.