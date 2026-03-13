Agyrázkódást szenvedett a 11-szeres olimpiai bajnok Klaebo

2026.03.13. 15:40
Néhány napot pihen a 11-szeres olimpiai bajnok Klaebo
sífutás agyrázkódás Johannes Hösflot Klaebo
A csütörtöki világkupaversenyen bukott és agyrázkódást szenvedett a sífutó Johannes Hösflot Klaebo, aki hat aranyérmet nyert a februári, milánói-cortinai téli olimpián.

A 29 esztendős norvég klasszis pénteken a közösségi oldalán megosztott egy képet, amelyen kórházi ágyban fekve felmutatja a hüvelykujját. Klaebo egy nappal korábban, a számára hazai, drammeni viadalon esett el – az előtte földre került amerikai Ben Ogden ráesett a léceire –, beverte a fejét, ám „szerencsére minden rendben van” – írta a bejegyzésben, amelyet a Bee Gees dala, a Stayin’ Alive kíséretében posztolt. 

Amint jelezte, néhány nap pihenőt vesz ki az edzéseket és az internethasználatot illetően, hogy minden rendben legyen a felépülése során.

„Csak egy fejem van, szóval nagyon vigyáznom kell rá” – fűzte hozzá. Klaebo a téli ötkarikás játékokon – a tavalyi világbajnokságon nyújtott teljesítményét megismételve – mind a hat számban diadalmaskodott a Fiemme-völgyben, így már 11-szeres ötkarikás aranyérmes és a téli örökranglista élén áll.

 

sífutás agyrázkódás Johannes Hösflot Klaebo
