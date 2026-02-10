Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: veretlenek maradtak a svédek, negyeddöntősök a németek a női hokitornán

R. P.R. P.
2026.02.10. 15:57
null
Svéd öröm (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia 2026 jégkorong Milánó-Cortina 2026 téli olimpia
A svéd női jégkorong-válogatott a negyedik mérkőzését is megnyerte a milánói téli olimpián, ezzel veretlenül jutott a negyeddöntőbe, és közben a japánok legyőzésével magával húzta a német csapatot is a nyolc közé.

 

A kedd délutáni mérkőzésnek a japánok számára volt tétje, ugyanis pontokat kellett volna szerezniük, hogy életben tartsák negyeddöntős reményeiket. Azonban még gólt sem tudtak lőni, 4–0-ra kikaptak, így a németek – akik egy évvel ezelőtt a magyarokkal szemben biztosították olimpiai részvételüket – jutottak a nyolc közé.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
JÉGKORONG
Női torna
B-csoport
Svédország–Japán 4–0 (1–0, 2–0, 1–0)

Később
16.40: Olaszország–Németország

A-csoport
20.10: Kanada–Egyesült Államok
21.10: Finnország–Svájc

A versenynap további eseményeiről ide kattintva olvashatnak!

(MTI)

 

téli olimpia 2026 jégkorong Milánó-Cortina 2026 téli olimpia
Legfrissebb hírek

Téli olimpia: a szervezők a hibás érmek gyors javítását ígérik

Téli olimpia 2026
30 perce

Belga rövid pályás gyorskorcsolyázók: „Nagyon hálásak vagyunk az egész magyar csapatnak, hogy segítettek elérni az álmainkat”

Téli olimpia 2026
1 órája

Nylander kihagyta a svéd hokiválogatott edzését

Téli olimpia 2026
1 órája

Téli olimpia: curlingben az olaszoké lett a vegyes párosok bronzérme

Téli olimpia 2026
2 órája

Aranyat ért a hibátlan lövészet Botnnak

Téli olimpia 2026
2 órája

Téli olimpia: meglepetésre osztrák páros nyerte meg a nők kombinációs csapatversenyét

Téli olimpia 2026
3 órája

Liu Shaoang: Nem befolyásol, hogy Shaolin nincs itt

Téli olimpia 2026
3 órája

Grúziában 118 millió forintot ér a téli olimpiai arany

Téli olimpia 2026
3 órája
Ezek is érdekelhetik