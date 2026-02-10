Téli olimpia: veretlenek maradtak a svédek, negyeddöntősök a németek a női hokitornán

A kedd délutáni mérkőzésnek a japánok számára volt tétje, ugyanis pontokat kellett volna szerezniük, hogy életben tartsák negyeddöntős reményeiket. Azonban még gólt sem tudtak lőni, 4–0-ra kikaptak, így a németek – akik egy évvel ezelőtt a magyarokkal szemben biztosították olimpiai részvételüket – jutottak a nyolc közé.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

JÉGKORONG

Női torna

B-csoport

Svédország–Japán 4–0 (1–0, 2–0, 1–0)

Később

16.40: Olaszország–Németország

A-csoport

20.10: Kanada–Egyesült Államok

21.10: Finnország–Svájc

(MTI)