Nemzeti Sportrádió

Mindkét magyar rövid pályás gyorskorcsolyázó kiesett férfi 1500 méteren

R. P.R. P.
2026.02.14. 20:37
Moon Wonjun (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia rövid pályás gyorskorcsolya Moon Wonjun Milánó-Cortina 2026 Nógrádi Bence
Nógrádi Bence és Moon Wonjun is az ötödik helyen végzett futamában a férfiak 1500 méteres számának negyeddöntőjében a milánói-cortinai téli olimpián, ezzel eldőlt, hogy nem folytathatják ebben a számban.

Nógrádi Bence és Moon Wonjun is az ötödik helyen végzett a futamában a negyeddöntőben.

Mivel a futamokból az első három jutott tovább, valamint az összesen futamot együtt nézve a három legjobb negyedik idővel rendelkező versenyző, egyik magyar induló sem folytathatta tovább.

Összesítésben Nógrádi Bence a 28., Moon Wonjun a 29. helyen végzett.

 

