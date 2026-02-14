Mindkét magyar rövid pályás gyorskorcsolyázó kiesett férfi 1500 méteren

Nógrádi Bence és Moon Wonjun is az ötödik helyen végzett a futamában a negyeddöntőben.

Mivel a futamokból az első három jutott tovább, valamint az összesen futamot együtt nézve a három legjobb negyedik idővel rendelkező versenyző, egyik magyar induló sem folytathatta tovább.

Összesítésben Nógrádi Bence a 28., Moon Wonjun a 29. helyen végzett.