Mindkét magyar rövid pályás gyorskorcsolyázó kiesett férfi 1500 méteren
Nógrádi Bence és Moon Wonjun is az ötödik helyen végzett futamában a férfiak 1500 méteres számának negyeddöntőjében a milánói-cortinai téli olimpián, ezzel eldőlt, hogy nem folytathatják ebben a számban.
Nógrádi Bence és Moon Wonjun is az ötödik helyen végzett a futamában a negyeddöntőben.
Mivel a futamokból az első három jutott tovább, valamint az összesen futamot együtt nézve a három legjobb negyedik idővel rendelkező versenyző, egyik magyar induló sem folytathatta tovább.
Összesítésben Nógrádi Bence a 28., Moon Wonjun a 29. helyen végzett.
