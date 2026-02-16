Téli olimpia: a magyar férfi váltó a B-döntőben folytatja rövid pályás gyorskorcsolyában

A Major Dominik, Tiborcz Dániel, Nógrádi Bence és a dél-koreai születésű Moon Wonjun összeállítású staféta nehezebb elődöntős futamba nem is kerülhetett volna, mivel három, egyaránt aranyesélyes csapattal mérte össze a tudását. A magyaroknak ugyanakkor éppen ez volt az esélyük, hogy három ennyire jó ellenfelük akadt egy olyan futamban, melyből csak két négyes juthatott a fináléba: így lehetett abban bízni, hogy a másik három kvartett bármelyike áll majd a harmadik helyen, biztosan megpróbál előzni, abban pedig mindig benne van a szabálytalanság és a kicsúszás lehetősége.

Az 5000 méteres táv elején a magyarok a második helyre soroltak be, egy rövid ideig vezettek is, aztán fokozatosan visszacsúsztak a kanadai, az olasz és a kínai négyes mögé az utolsó pozícióba. Innentől a magyar csapat arra törekedett, hogy tartsa a tempót, kisebb leszakadások után rendre sikerült visszazárkózni, mígnem a Jászapáti Péter sérülése miatt az utolsó pillanatban a csapatba került Major Dominik kicsúszott, amivel elszállt a fináléba jutás reménye. Eközben az élen óriási csata bontakozott ki, melyből végül a kanadai és az olasz váltó jött ki győztesen, azaz a magyarként kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoangot soraiban tudó kínaiak - a magyarokhoz hasonlóan - a B döntőben szerepelnek majd.

A magyar négyes B döntőjét pénteken rendezik, a hétfői programban pedig még a női 1000 méter fináléja szerepel.