Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: a magyar férfi váltó a B-döntőben folytatja rövid pályás gyorskorcsolyában

2026.02.16. 12:32
null
Fotó: Szabó Miklós
Címkék
téli olimpia rövid pályás gyorskorcsolya Milánó-Cortina 2026
Nem jutott be a döntőbe a magyar férfi váltó rövid pályás gyorskorcsolyában a milánói téli olimpia hétfői napján.

A Major Dominik, Tiborcz Dániel, Nógrádi Bence és a dél-koreai születésű Moon Wonjun összeállítású staféta nehezebb elődöntős futamba nem is kerülhetett volna, mivel három, egyaránt aranyesélyes csapattal mérte össze a tudását. A magyaroknak ugyanakkor éppen ez volt az esélyük, hogy három ennyire jó ellenfelük akadt egy olyan futamban, melyből csak két négyes juthatott a fináléba: így lehetett abban bízni, hogy a másik három kvartett bármelyike áll majd a harmadik helyen, biztosan megpróbál előzni, abban pedig mindig benne van a szabálytalanság és a kicsúszás lehetősége.

Az 5000 méteres táv elején a magyarok a második helyre soroltak be, egy rövid ideig vezettek is, aztán fokozatosan visszacsúsztak a kanadai, az olasz és a kínai négyes mögé az utolsó pozícióba. Innentől a magyar csapat arra törekedett, hogy tartsa a tempót, kisebb leszakadások után rendre sikerült visszazárkózni, mígnem a Jászapáti Péter sérülése miatt az utolsó pillanatban a csapatba került Major Dominik kicsúszott, amivel elszállt a fináléba jutás reménye. Eközben az élen óriási csata bontakozott ki, melyből végül a kanadai és az olasz váltó jött ki győztesen, azaz a magyarként kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoangot soraiban tudó kínaiak - a magyarokhoz hasonlóan - a B döntőben szerepelnek majd.

A magyar négyes B döntőjét pénteken rendezik, a hétfői programban pedig még a női 1000 méter fináléja szerepel.

 

téli olimpia rövid pályás gyorskorcsolya Milánó-Cortina 2026
Legfrissebb hírek

Hibátlan maradt a svéd női curlingcsapat a téli olimpián, javítottak a britek

Téli olimpia 2026
45 perce

Téli olimpia: Moon továbbjutott az 500 méter selejtezőjéből rövid pályás gyorskorcsolyában

Téli olimpia 2026
1 órája

Téli olimpia: Végi a negyeddöntőben búcsúzott 1000 méteren rövid pályás gyorskorcsolyában

Téli olimpia 2026
1 órája

Téli olimpia: Úry Bálint és az óriás-műlesiklás bajnoka is kiesett a szlalom első futamában

Téli olimpia 2026
1 órája

Téli olimpia: alpesi síben, rövid pályás gyorskorcsolyában és műkorcsolyában is lesz magyar érdekeltség – infóközpont

Téli olimpia 2026
3 órája

Téli olimpia: váltófutással hangoltak a váltóra rövid pályás gyorskorcsolyázóink

Téli olimpia 2026
6 órája

Téli olimpia: az amerikaiak csoportelsőként jutottak negyeddöntőbe a férfi jégkorongtornán

Téli olimpia 2026
13 órája

Csoda a jégen – Moncz Attila publicisztikája

Téli olimpia 2026
13 órája
Ezek is érdekelhetik