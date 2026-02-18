Sífutás: a férficsapat is lemaradt a sprinterek döntőjéről

A női csapatsprint után röviddel kezdődött a férfiak selejtezője ugyanúgy másfél kilométeres távon, s az első embereknél némi meglepetésre az elsőként rajtoló norvégok csupán a 12. helyen zártak, míg a spanyolok bizonyultak a legjobbnak, megelőzve az amerikaiakat és az olaszokat. A mieinknél Kónya Ádám volt az első és jó tempót tartva végül a szlovák, a román és a kazah versenyzőt is megelőzte, így a 23. helyen végzett.

A második körben aztán a norvégok a szakági legenda, a téli olimpiák legeredményesebb sportolója, Johannes Hösflot Klaebo révén helyreállították a világ rendjét és megnyerték a második kört, ezzel feljöttek a második helyre, az élre ugró amerikaiak mögé, az olaszok elé. A magyar válogatott második embere, Büki Ádám a második körben a leggyengébb időt síelte, ám a kazah válogatottat még így is sikerült maga mögött tartani – 43 századdal... A magyar válogatott a 25. helyen zárt, nem jutott döntőbe.

SÍFUTÁS

FÉRFI SZABADSTÍLUSÚ CSAPATSPRINT, SELEJTEZŐ

1. Egyesült Államok 5:45.72

2. Norvégia 2.67 másodperc hátrány

3. Olaszország 3.38 mp h.

... 25. Magyarország (Büki Ádám, Kónya Ádám) 49.19 mp h.