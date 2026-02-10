Nemzeti Sportrádió

A sífutó Pónya Sára nem jutott tovább a selejtezőből a nők sprintversenyében a téli olimpián

2026.02.10. 09:44
Fotó: Getty Images (archív)
Pónya Sára a 79. helyen végzett a sífutók sprintversenyének selejtezőjében a milánói-cortinai téli olimpián, így nem jutott tovább.

 

Az 1.585 km-es távon Pónya 83-as rajtszámmal indulhatott, és végül 4:24.13-as idővel a 79. helyen végzett.

A legjobb 30 kvalifikált a negyeddöntőkbe, a legutolsó, még továbbjutást jelentő idő 3:49.23 volt.

A keddi versenynap történéseiről ide kattintva olvashat.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
SÍFUTÁS
Női klasszikus stílusú sprint, selejtező
79. Pónya Sára 4:24.13

 

