A sífutó Pónya Sára nem jutott tovább a selejtezőből a nők sprintversenyében a téli olimpián
Pónya Sára a 79. helyen végzett a sífutók sprintversenyének selejtezőjében a milánói-cortinai téli olimpián, így nem jutott tovább.
Az 1.585 km-es távon Pónya 83-as rajtszámmal indulhatott, és végül 4:24.13-as idővel a 79. helyen végzett.
A legjobb 30 kvalifikált a negyeddöntőkbe, a legutolsó, még továbbjutást jelentő idő 3:49.23 volt.
TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
SÍFUTÁS
Női klasszikus stílusú sprint, selejtező
79. Pónya Sára 4:24.13
