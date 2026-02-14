A címvédő és Japán is először nyert női curlingben a téli olimpián

A címvédő brit csapat és Japán válogatottja is először tudott nyerni a milánói-cortinai téli olimpia női curlingtornáján.
A címvédő brit csapat szombaton a világbajnok Kanadát győzte le 7–6-ra, míg a legutóbb ezüstérmes távol-keletiek az eddig hibátlan svájciak ellen aratták első sikerüket. Az utolsó kő döntötte el a Kína–Olaszország találkozót, amely után a házigazda változatlanul nyeretlen, egyedüliként a mezőnyben.
XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO
CURLING
Női selejtező
Olaszország–Kína 7–8
Nagy-Britannia–Kanada 7–6
Svájc–Japán 5–7
