A címvédő és Japán is először nyert női curlingben a téli olimpián

2026.02.14. 13:40
Megszakadt a britek rossz szériája (Fotó: Getty Images)
téli olimpia 2026 téli olimpia curling
A címvédő brit csapat és Japán válogatottja is először tudott nyerni a milánói-cortinai téli olimpia női curlingtornáján.

A címvédő brit csapat szombaton a világbajnok Kanadát győzte le 7–6-ra, míg a legutóbb ezüstérmes távol-keletiek az eddig hibátlan svájciak ellen aratták első sikerüket. Az utolsó kő döntötte el a Kína–Olaszország találkozót, amely után a házigazda változatlanul nyeretlen, egyedüliként a mezőnyben.

 XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO 
CURLING
Női selejtező 
Olaszország–Kína 7–8
Nagy-Britannia–Kanada 7–6
Svájc–Japán 5–7


 

 

