A címvédő és Japán is először nyert női curlingben a téli olimpián

A címvédő brit csapat szombaton a világbajnok Kanadát győzte le 7–6-ra, míg a legutóbb ezüstérmes távol-keletiek az eddig hibátlan svájciak ellen aratták első sikerüket. Az utolsó kő döntötte el a Kína–Olaszország találkozót, amely után a házigazda változatlanul nyeretlen, egyedüliként a mezőnyben.

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

CURLING

Női selejtező

Olaszország–Kína 7–8

Nagy-Britannia–Kanada 7–6

Svájc–Japán 5–7



