Somodi Maja B-döntős 1500 méteren a téli olimpián
A B-DÖNTŐBEN
AZ ELŐDÖNTŐBEN
Az elődöntőben a mieink a harmadik, utolsó futamban kaptak helyet. Somodi Maja a negyedik helyen zárt, így bejutott a B-döntőbe, míg Végi Diána a hatodik lett, így ő nem jutott tovább.
A NEGYEDDÖNTŐBEN
Somodi Maja a második futamban kapott helyet, és a negyedik helyen ért célba. Ugyanakkor a futam után kizárták az egyik kínait, aki előtte ért célba, így Somodi automatikusan előrelépett a harmadik helye, ami elődöntőt ért!
Végi Diána Laura ugyan csak az ötödik lett a harmadik futamban, de itt szintén kizártak egy előtte végzőt, így Végi hivatalosan a negyedik lett. Ideje a legjobb volt a negyedikek összevetésében a harmadik futamot követően. A hatodik, utolsó verseny után pedig Végi 2:30.078-os ideje a harmadik legjobb lett, így ő is folytathatja az elődöntőben!
Futamonként a legjobb három, illetve a negyedikek összevetésében a három legjobb idővel rendelkező is kvalifikálta magát a folytatásra.
Somodi Maja futama:
Végi Diána Laura futama: