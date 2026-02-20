Nemzeti Sportrádió

Somodi Maja B-döntős 1500 méteren a téli olimpián

R. P.R. P.
2026.02.20. 20:34
Somodi Maja (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
Somodi Maja bejutott a B-döntőbe a nők 1500 méteres számában rövid pályás gyorskorcsolyában a milánói-cortinai téli olimpián, míg Végi Diána Laura a hatodik lett az elődöntős futamában, így ő befejezte a szereplést.

A B-DÖNTŐBEN

 

AZ ELŐDÖNTŐBEN

Az elődöntőben a mieink a harmadik, utolsó futamban kaptak helyet. Somodi Maja a negyedik helyen zárt, így bejutott a B-döntőbe, míg Végi Diána a hatodik lett, így ő nem jutott tovább.

A NEGYEDDÖNTŐBEN

Somodi Maja a második futamban kapott helyet, és a negyedik helyen ért célba. Ugyanakkor a futam után kizárták az egyik kínait, aki előtte ért célba, így Somodi automatikusan előrelépett a harmadik helye, ami elődöntőt ért!

Végi Diána Laura ugyan csak az ötödik lett a harmadik futamban, de itt szintén kizártak egy előtte végzőt, így Végi hivatalosan a negyedik lett. Ideje a legjobb volt a negyedikek összevetésében a harmadik futamot követően. A hatodik, utolsó verseny után pedig Végi 2:30.078-os ideje a harmadik legjobb lett, így ő is folytathatja az elődöntőben!

Futamonként a legjobb három, illetve a negyedikek összevetésében a három legjobb idővel rendelkező is kvalifikálta magát a folytatásra.

Somodi Maja futama:

Végi Diána Laura futama:

 

téli olimpia 2026 téli olimpia rövid pályás gyorskorcsolya Milánó-Cortina 2026 Végi Diana Laura Somodi Maja
