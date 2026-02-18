Sífutás: Klaebo történelmet írt, megszerezte 10. olimpiai aranyát, ezúttal csapatsprintben győzött

Ahogy a nőknél, úgy a férfiaknál is a párosok mindkét tagjának háromszor kellett teljesítenie a másfél kilométeres pályát a döntőben.

A férfiak versenyében a negyedik váltásig maradt együtt az egész mezőny, a tempót – az első körtől eltekintve – szinte végig a toronymagas esélyes norvég duó diktálta. Einar Hedegart az utolsó váltás előtti egyenest „meghúzta”, így némi előnyt szerzett minden idők legeredményesebb téli olimpikonjának, Klaebónak.

A 29 éves szupersztár utolsó körének elején azonban az amerikai Gus Schumacher utolérte, de a többi rivális is belátható távolságban volt. Klaebo az utolsó emelkedőre tartalékolt, amelyen szokás szerint mindenkit faképnél hagyott, így tízméteres előnnyel fordult a célegyenesbe, ahol a főtribün felé integetve csúszott át a célvonalon.

Klaebo tizedik ötkarikás diadalával már a nyári olimpiákat beleszámítva is második helyen áll az örökrangsorban a 23-szoros olimpiai bajnok amerikai úszó, Michael Phelps mögött.

A pályafutását sílövőként kezdő Hedegart a váltó után a második aranyát gyűjtötte be. A norvégok mögött az amerikaiaké lett az ezüst- és a házigazda olaszoké a bronzérem, a selejtezőben kiesett Kónya Ádám és Büki Ádám a 26. lett.

SÍFUTÁS

FÉRFI SZABADSTÍLUSÚ CSAPATSPRINT, DÖNTŐ

1. Norvégia (Einar Hedegart, Johannes Hösflot Klaebo) 18.28.98

2. Egyesült Államok (Ben Ogden, Gus Schumacher) 1.37 másodperc hátrány

3. Olaszország (Elia Barp, Pederico Pellegrino) 3.31 mp h.

4. Svájc 4.22 mp h.

5. Nagy-Brittania 7.61 mp h.

6. Kanada 9.71 mp h.

