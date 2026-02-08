Téli olimpia: Büki Ádámért és Kónya Ádámért is szoríthatunk sífutásban – infóközpont
A TELJES NAPI PROGRAM
ALPESI SÍ
11.30: női lesiklás (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
CURLING
VEGYES PÁROS
10.05: csoportkör
Norvégia–Csehország (Tv: Eurosport2, M4 Sport+; M4 Sport, 11.00)
Dél-Korea–Észtország
14.35: Csoportkör
Kanada–Svédország
Nagy-Britannia–Svájc
Egyesült Államok-Észtország
Olaszország–Csehország
19.05: Csoportkör
Egyesült Államok–Svédország
Svájc–Norvégia
Kanada–Dél-Korea
GYORSKORCSOLYA
16.00: férfi 5000 m (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
HÓDESZKA
9.00: női és férfi párhuzamos óriás-műlesiklás, selejtező és kieséses szakasz (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
14.29: női és férfi párhuzamos óriás-műlesiklás, döntő
19.30: női big air selejtező (Tv: M4 Sport+)
JÉGKORONG
NŐI TORNA
A-CSOPORT
21.10: Csehország–Finnország (Tv: M4 Sport+, 21.30; Eurosport1, 22.45)
B-CSOPORT
16.40: Franciaország–Svédország (Tv: Eurosport2)
MŰKORCSOLYA
19.30: csapat – páros, női és férfi kűr (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
SÍFUTÁS
12.30: férfi 10+10 km tömegrajtos verseny (Büki Ádám, Kónya Ádám) (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
SÍLÖVÉSZET
14.05: 4x6 km-es vegyes váltó (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
SZÁNKÓ
17.00 és 18.34: férfi egyes 3. és 4. futam (Tv: Eurosport1, M4 Sport)