Téli olimpia: Büki Ádámért és Kónya Ádámért is szoríthatunk sífutásban – infóközpont

2026.02.08. 07:08
Fotó: Getty Images
A második versenynap eseményeivel folytatódik a Milánó-Cortinában rendezett téli olimpia. Cikkünkben összegyűjtöttünk minden fontos tudnivalót a napi programról és a legfontosabb eredményekről.

A NAP ARANYÉRMESEI
 

ALPESI SÍ
11.30: női lesiklás (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

SÍFUTÁS 
12.30: férfi 10+10 km tömegrajtos verseny (Büki Ádám, Kónya Ádám) (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

SÍLÖVÉSZET 
14.05: 4x6 km-es vegyes váltó (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

HÓDESZKA
14.29: női és férfi párhuzamos óriás-műlesiklás, döntő 

GYORSKORCSOLYA
16.00: férfi 5000 m (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

SZÁNKÓ 
18.34: férfi egyes 4. futam (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

MŰKORCSOLYA 
21.55: csapat – páros, férfi kűr (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

 

A MAGYAROK PROGRAMJA

SÍFUTÁS 
12.30: férfi 10+10 km tömegrajtos verseny (Büki Ádám, Kónya Ádám) (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

 

A TELJES NAPI PROGRAM

ALPESI SÍ
11.30: női lesiklás (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

CURLING
VEGYES PÁROS
10.05: csoportkör
Norvégia–Csehország (Tv: Eurosport2, M4 Sport+; M4 Sport, 11.00)
Dél-Korea–Észtország
14.35: Csoportkör
Kanada–Svédország
Nagy-Britannia–Svájc
Egyesült Államok-Észtország
Olaszország–Csehország
19.05: Csoportkör
Egyesült Államok–Svédország
Svájc–Norvégia
Kanada–Dél-Korea

GYORSKORCSOLYA
16.00: férfi 5000 m (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

HÓDESZKA
  9.00: női és férfi párhuzamos óriás-műlesiklás, selejtező és kieséses szakasz (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
14.29: női és férfi párhuzamos óriás-műlesiklás, döntő 
19.30: női big air selejtező (Tv: M4 Sport+)

JÉGKORONG
NŐI TORNA
A-CSOPORT
21.10: Csehország–Finnország (Tv: M4 Sport+, 21.30; Eurosport1, 22.45)
B-CSOPORT
16.40: Franciaország–Svédország (Tv: Eurosport2)

MŰKORCSOLYA 
19.30: csapat – páros, női és férfi kűr (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

SÍFUTÁS 
12.30: férfi 10+10 km tömegrajtos verseny (Büki Ádám, Kónya Ádám) (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

SÍLÖVÉSZET 
14.05: 4x6 km-es vegyes váltó (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

SZÁNKÓ 
17.00 és 18.34: férfi egyes 3. és 4. futam (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

 

