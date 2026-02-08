A lesiklás aranyával vigasztalódtak az amerikaiak Vonn sérülése után

Az első ötösből az osztrák Ariane Rädler érte el a legjobb időt, de hatodikként következett az első amerikai, a világbajnoki címvédő Breezy Johnson, akinek – természetesen amellett, hogy minél gyorsabban teljesítse a pályát – az is feladata, hogy amolyan „felderítőként” beszámoljon a pályáról és tanácsokkal lássa el csapattársait. Ez annyira jól sikerült neki, hogy több, mint egy másodpercet vert az addigi éllovasra, azt persze akkor még senki sem sejtette, hogy ezzel meg is nyeri a versenyt.

Legjobban a néggyel utána következő Emma Aicher futamánál kellett izgulnia, aki végül mindössze négy századmásodperccel maradt el tőle, a többiek másodperc körüli hátránnyal érkeztek.

A talán legjobban várt versenyző, Johnson honfitársa, Lindsey Vonn 13-as rajtszámmal indult és ez nem hozott neki szerencsét: elesett, megsérült és csak mentőhelikopterrel tudták elvinni a pályáról.

A verseny 20 perces kényszerszünet után folytatódott. A szám 2018-as olimpiai bajnoka és négy évvel későbbi ezüstérmese, és az olimpiai láng egyik meggyújtója, az olasz Sofia Goggia Vonnhoz hasonlóan komolyabb sérülés után tért vissza, neki azonban jól sült el a dolog, mert végül meg tudta szerezni a bronzérmet, míg a negyedik az amerikai Jacqueline Wiles és az osztrák Cornelia Hütter lett.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

ALPESI SÍ

Női lesiklás

1. Breezy Johnson (Egyesült Államok) 1:36.10 perc

2. Emma Aicher (Németország) +0.04 mp hátrány

3. Sofia Goggia (Olaszország) +0.59

4. Jacqueline Wiles (Egyesült Államok)

és Cornelia Hütter (Ausztria) +0.86

6. Laura Pirovano (Olaszország) +0.94