Nemzeti Sportrádió

A lesiklás aranyával vigasztalódtak az amerikaiak Vonn sérülése után

KARÁDI ZOLTÁNKARÁDI ZOLTÁN
Vágólapra másolva!
2026.02.08. 13:46
A világbajnokság után az olimpiát is megnyerte Breezy Johnson (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia olimpia Breezy Johnson Milánó-Cortina 2026 alpesí sí
A milánói-cortinai olimpia második napjának első versenyszáma az alpesi sízők női lesiklása volt. A győzelmet az amerikai Breezy Johnson szerezte meg a német Emma Aicher és az olasz Sofia Goggia előtt. A legnagyobb sztár, az amerikai Lindsey Vonn megsérült.

Az első ötösből az osztrák Ariane Rädler érte el a legjobb időt, de hatodikként következett az első amerikai, a világbajnoki címvédő Breezy Johnson, akinek – természetesen amellett, hogy minél gyorsabban teljesítse a pályát – az is feladata, hogy amolyan „felderítőként” beszámoljon a pályáról és tanácsokkal lássa el csapattársait. Ez annyira jól sikerült neki, hogy több, mint egy másodpercet vert az addigi éllovasra, azt persze akkor még senki sem sejtette, hogy ezzel meg is nyeri a versenyt.

Legjobban a néggyel utána következő Emma Aicher futamánál kellett izgulnia, aki végül mindössze négy századmásodperccel maradt el tőle, a többiek másodperc körüli hátránnyal érkeztek. 

A talán legjobban várt versenyző, Johnson honfitársa, Lindsey Vonn 13-as rajtszámmal indult és ez nem hozott neki szerencsét: elesett, megsérült és csak mentőhelikopterrel tudták elvinni a pályáról.

A verseny 20 perces kényszerszünet után folytatódott. A szám 2018-as olimpiai bajnoka és négy évvel későbbi ezüstérmese, és az olimpiai láng egyik meggyújtója, az olasz Sofia Goggia Vonnhoz hasonlóan komolyabb sérülés után tért vissza, neki azonban jól sült el a dolog, mert végül meg tudta szerezni a bronzérmet, míg a negyedik az amerikai Jacqueline Wiles és az osztrák Cornelia Hütter lett.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
ALPESI SÍ
Női lesiklás
1. Breezy Johnson (Egyesült Államok) 1:36.10 perc
2. Emma Aicher (Németország) +0.04 mp hátrány
3. Sofia Goggia (Olaszország) +0.59
4. Jacqueline Wiles (Egyesült Államok)
és Cornelia Hütter (Ausztria) +0.86
6. Laura Pirovano (Olaszország) +0.94

 

téli olimpia 2026 téli olimpia olimpia Breezy Johnson Milánó-Cortina 2026 alpesí sí
Legfrissebb hírek

Ledecká négy közé sem jutott, így is cseh arany hódeszkában

Téli olimpia 2026
23 perce

Magabiztos francia siker a sílövők vegyes váltójában

Téli olimpia 2026
1 órája

Elrajtoltak az első magyarok az olimpián, Klaebo megszerezte első aranyát

Téli olimpia 2026
2 órája

Vonn drámája: esése után helikopterrel kellett elszállítani a pályáról – videó

Téli olimpia 2026
3 órája

Téli olimpia: másodszor nyert a cseh és a dél-koreai vegyes páros curlingben

Téli olimpia 2026
3 órája

Ötkarikás csoda: egy fővel nőtt a magyar csapat létszáma a téli olimpián!

Téli olimpia 2026
5 órája

Nem mindennapi sztori: történelmet ír az anya-fia páros a téli olimpián

Téli olimpia 2026
6 órája

Tíz kihagyhatatlannak ígérkező versenyszám a téli olimpiáról

Képes Sport
6 órája
Ezek is érdekelhetik