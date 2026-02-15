Nemzeti Sportrádió

Hiába üldözték az utolsó körben a svéd sílövőt

2026.02.15. 12:10
Amikor mindhárom dobogós örül az eredményének (Fotó: Getty Images)
A férfi sílövők 12.5 km-es üldözéses versenyét rendezték vasárnap a milánói-cortinai téli olimpián. A győzelmet a svéd Martin Ponsiluoma szerezte meg a norvég Sturla Holm Lagreid és az utolsó lövészetig vezető francia Emilien Jacquelin előtt.

Az első lövészethez a sprintverseny első négy helyezettje, két-két francia és norvég érkezett először, ám mind a négyen hibáztak egyet, így a hibátlan svéd Martin Ponsiluoma is felzárkózott melléjük. A második lövészethez a sprintet megnyerő francia Quentin Fillon Maillet és az ott a dobogóról éppen csak lemaradó Emilien Jacquelin érkezett először, ám előbbi ekkor kettőt is rontott, így utóbbi maradt az élen, nyomában az ugyancsak hibátlan norvégokkal. 

Jacquelin harmadszorra sem rontott, a két norvég azonban igen, úgyhogy Ponsiluoma vette át a második helyet és a francia Eric Perrot is csatlakozott az élmezőnyhöz. Az éllovas azonban az utolsó lövészetnél kettőt is rontott, így a svéd vette át a vezetést, a franciának 14.5 másodperces hátránnyal követte, de nyakán volt az egyik norvég, az eddigi két bronzot szerző Sturla Holm Lagreid, aki gyorsan meg is előzte Jacquelint. 

Ponsiluoma azonban remek futó, őt már nem volt esélye 

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
SÍLÖVÉSZET
Férfi 12.5 km-es üldözéses verseny
1. Martin Ponsiluoma (Svédország) 31:11.9 perc (1 lövőhiba)
2. Sturla Holm Lagreid (Norvégia) +20.6 mp hátrány (2)
3. Emilien Jacquelin (Franciaország) +29.7 (3)
4. Eric Perrot (Franciaország) +39.5 (1)
5. Vetle Sjaastad Christiansen (Norvégia) +44.8 (3)
6. Johannes Dale-Skjevdal (Norvégia) +1:06.6 perc (3)

 

