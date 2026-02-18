Kanada szenzációs meccsen hosszabbításban győzött Csehország ellen a férfi hokitorna negyeddöntőjében
Az első harmadban Macklin Celebrini vezető gólja után a csehek kettővel válaszoltak előbb Lukás Sedlák és David Pastrnák révén.
A második harmadban a kanadaiak legnagyobb aztárja, Sidney Crosby ütközött Radko Gudasszal, és nem tudta folytatni a játékot, bement az öltözőbe. Szűk öt percet töltött csak a jégen. A 13. percben Nathan MacKinnon emberelőnyből egyenlített.
Két harmad után 2–2 volt az állás, ezt Kanada 17, Csehország 15 lövésből hozta össze.
A záró 20 perc során sokáig nem született gól, ám a meccs 53. percében Ondrej Palát gyönyörű akció végén vezetéshez juttatta a cseheket! Teltek-múltak a percek, és a kanadaiak már-már lehozták volna a kapust, amikor Nick Suzuki szenzációs mozdulattal egyenlített. Devon Toews célozta meg a kaput, Suzuki a levegőben szálló korongba beletette az ütőjét, a korong pedig a cseh kapus lába között a hálóba vágódott.
Mivel a harmad végéig újabb gól nem esett, jöhetett a hosszabbítás, immár három a három ellen. A kevesbb játékos miatt egymás után alakultak ki a helyzetek. Alig több mint egy perc telt el a ráadásból, Mitch Marnerhez került a korong, a Toronto Maple Leafs játékos átszáguldott a cseh védelmen, és fonákkal szépen a kapuba emelt.
Ezzel Kanada 4–3-ra nyert, és a szlovákok után másodikként bejutottak az elődöntőbe.
JÉGKORONG
FÉRFIAK
NEGYEDDÖNTŐ
Kanada–Csehország 4–3 (1–2, 1–0, 1–1, 1–0) – hosszabbításban
Szlovákia–Németország 6–2 (1–0, 3–1, 2–1)
Később
18.10: Finnország–Svájc
21.10: Egyesült Államok–Svédország