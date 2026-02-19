Nemzeti Sportrádió

Alysa Liu nyerte a női műkorcsolyázók versenyét a téli olimpián

2026.02.19. 23:25
Alysa Liu (Fotó: Getty Images)
téli olimpia 2026 téli olimpia Milánó-Cortina 2026 Alysa Liu műkorcsolya
A rövidprogramban harmadik helyezett amerikai Alysa Liu nyerte a női műkorcsolyázók versenyét a milánói téli olimpián.

A tavalyi világbajnok 20 éves sportoló 2002 óta az első amerikai győztese a számnak.

A második helyen a háromszoros világbajnok, olimpiai ezüstérmes Szakamoto Kaori végzett, míg a harmadik honfitársa, a rövidprogram legjobbja, a 17 esztendős Nakai Ami lett.

MŰKORCSOLYA 
Nők, Kűr után
1. Alysa Liu (Egyesült Államok) 226.79 pont
2. Szakamoto Kaori (Japán) 224.90
3. Nakai Ami (Japán) 219.16
4. Csiba Mone (Japán) 217.88
5. Amber Glenn (Egyesült Álamok) 214.91
6. Adelija Petroszjan (semleges színekben, orosz) 214.53

 

