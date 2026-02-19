Alysa Liu nyerte a női műkorcsolyázók versenyét a téli olimpián

A tavalyi világbajnok 20 éves sportoló 2002 óta az első amerikai győztese a számnak.

A második helyen a háromszoros világbajnok, olimpiai ezüstérmes Szakamoto Kaori végzett, míg a harmadik honfitársa, a rövidprogram legjobbja, a 17 esztendős Nakai Ami lett.

MŰKORCSOLYA

Nők, Kűr után

1. Alysa Liu (Egyesült Államok) 226.79 pont

2. Szakamoto Kaori (Japán) 224.90

3. Nakai Ami (Japán) 219.16

4. Csiba Mone (Japán) 217.88

5. Amber Glenn (Egyesült Álamok) 214.91

6. Adelija Petroszjan (semleges színekben, orosz) 214.53